COVID-19: ce qu’il faut savoir mardi matin

Plus de 25 600 Canadiens ont maintenant été infectés par la COVID-19 depuis le début de la crise sanitaire. Le coronavirus a fait 780 morts.

Lundi, la COVID-19 a fait une troisième victime en Nouvelle-Écosse et une sixième en Atlantique. La victime est un homme dans la quarantaine.

En date de mardi matin, à 4h, y a 25 682 cas confirmés et présumés au Canada. Il s’agit d’une hausse de 5,3% par rapport à lundi.

Québec: 13 557 confirmés (incluant 360 morts, 1982 guérisons)

Ontario: 7470 confirmés (incluant 291 morts, 3357 guérisons)

Alberta: 1732 confirmés (incluant 46 morts, 877 guérisons)

Colombie-Britannique: 1490 confirmés (incluant 69 morts, 905 guérisons)

Nouvelle-Écosse: 474 confirmés (incluant 3 morts, 97 guérisons)

Saskatchewan: 300 confirmés (incluant 4 morts, 178 guérisons), 2 présumés

Terre-Neuve-et-Labrador: 244 confirmés (incluant 3 morts, 133 guérisons)

Manitoba: 229 confirmés (incluant 4 morts, 99 guérisons), 17 présumés

Nouveau-Brunswick: 116 confirmés (incluant 74 guérisons)

Île-du-Prince-Édouard: 25 confirmés (incluant 23 guérisons)

Canadiens rapatriés: 13 confirmés

Yukon: 8 confirmés (incluant 6 guérisons)

Territoires du Nord-Ouest: 5 confirmés (incluant 1 guérison)

Nunavut: Aucun cas confirmé

Total: 25 682 (19 présumés, 25 863 confirmés incluant 780 morts, 7732 guérisons).

Sur la planète, le site WordOMeter fait état de plus de 1,9 millions de cas d’infection et de 120 000 morts.

Le site dénombre maintenant 587 000 infectés aux États-Unis, dont 23 644 morts.

Les marchés prennent du mieux

Les marchés ont pris du mieux en Asie et en Europe mardi, alors que les investisseurs attendent de constater l’impact de la pandémie de coronavirus sur les bénéfices des entreprises et l’économie chinoise.

En Europe, le CAC 40 français avançait de 0,3% en début de séance et le DAX allemand de 1,1%. Le FTSE 100 britannique glissait toutefois de 0,8%.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles prenait 1,1% et l’indice élargi S&P 500 0,9%.

Du côté de l’Asie, le Nikkei 225 a progressé de 3,1% à Tokyo et le Kospi de 1,7% à Séoul. Les bourses de Hong Kong et Shanghaï ont pris 0,6% et 1,6% respectivement.

Les Canadiens veulent des certitudes avant la vie normale

La plupart des Canadiens ne voudront retourner à leur lieu habituel de travail que lorsqu’ils auront constaté des progrès significatifs dans la lutte à la pandémie de COVID-19.

Un sondage Léger publié mardi précise que pour 29% des répondants, il faudra qu’il n’y ait eu aucun nouveau cas de coronavirus depuis au moins deux semaines pour qu’ils acceptent que les restrictions soient levées sur les activités de travail et de loisir.

Une personne sur quatre accepterait une levée des mesures si seulement quelques nouveaux cas étaient signalés et si elle avait l’assurance que son réseau de la santé n’était pas sous trop forte pression.

Parmi les 1508 adultes interrogés entre les 9 et 12 avril, un peu plus de 20% ont déclaré qu’ils préféraient rester en confinement tant qu’un vaccin contre la COVID-19 ne serait pas trouvé et éprouvé.

Le vice-président de Léger, Christian Bourque, constate qu’en général, les Canadiens préfèrent un déconfinement à moyen et à long terme.

Près de 5,4 millions de Canadiens reçoivent l’aide fédérale d’urgence

rès de 5,4 millions de Canadiens reçoivent l’aide fédérale d’urgence et des centaines de milliers de nouvelles demandes attendent toujours d’être traitées par le gouvernement fédéral.

Ce nouveau bilan annoncé lundi jette un nouvel éclairage sur l’ampleur de la crise économique provoquée par la COVID-19.

Selon les données dévoilées, en date de lundi matin, 5,38 millions de personnes reçoivent déjà des versements de la Prestation canadienne d’urgence (PCU).

Cela inclut environ deux millions de personnes déjà approuvées pas le programme d’assurance-emploi qui ont depuis opté pour les 2000 $ par mois de la PCU dont les inscriptions ont débuté la semaine dernière.

Au cours de cette première semaine, tout près de 3,5 millions de demandes ont été reçues, dont 172 000 au cours de la fin de semaine.