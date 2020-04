COVID-19: Higgs dit non à des hausses de salaire dans les foyers

Le Nouveau-Brunswick n’envisage pas de bonifier les salaires des travailleurs des foyers de soins durant la pandémie de COVID-19 malgré l’aide financière proposée par Ottawa.

Le premier ministre canadien, Justin Trudeau, a indiqué mardi que son gouvernement songeait à venir en aide aux provinces qui souhaitent offrir temporairement de meilleurs salaires au personnel des foyers.

Le recrutement d’employés dans ce secteur était déjà difficile au pays avant la crise et la situation s’est détériorée dans certaines provinces depuis que de graves éclosions du coronavirus se sont déclarées dans de nombreuses résidences pour aînés.

Depuis le début de mois, le Québec offre une prime de 8% à tous les professionnels de la santé «en première ligne» comme ceux qui travaillent aux urgences, aux soins intensifs, dans les cliniques de dépistage et dans les centres d’hébergement de soins de longue durée.

Interrogé sur cette possibilité, le premier ministre Blaine Higgs a affirmé durant son point de presse quotidien que les travailleurs de la santé du Nouveau-Brunswick ne sont pas confrontés aux mêmes défis qu’ailleurs au pays parce que la crise n’est pas aussi sévère dans la province.

«En ce moment, nous surveillons de très près notre situation et, en comparaison avec les autres provinces, nous espérons que notre situation reste normale», a-t-il dit.

«Je peux comprendre pourquoi le Québec a pris la direction qu’ils ont prise, et potentiellement l’Ontario. J’espère que nous ne nous retrouverons pas dans cette situation à cause d’une éclosion qui échapperait à tout contrôle.»

Justin Trudeau a souligné lui aussi que les résidences pour personnes âgées sont dans des situations «extrêmement différentes» selon la région dans laquelle elles se trouvent.

«Il y a des provinces qui sont très intéressées par le modèle québécois qui donne de la paye en extra à ceux qui travaillent dans les centres pour aînés. Le gouvernement fédéral pourrait participer à envoyer de l’argent pour aider ces gens-là», a-t-il dit.

«Nous étudions différents moyens de faire en sorte que nos établissements de soins de longue durée et nos résidences pour personnes âgées disposent du soutien dont ils ont réellement besoin et de la main-d’œuvre nécessaire pour s’occuper de nos personnes âgées», a ajouté M. Trudeau.

Blaine Higgs n’a pas rejeté complètement l’idée de bonifier les salaires du personnel des foyers de soins ou des employés de la santé en général si la pandémie s’aggrave au Nouveau-Brunswick.

«Pour l’instant, je n’ai pas demandé de fonds pour des suppléments (de salaire) dans aucun secteur et c’est parce que notre situation ne l’exige pas», a-t-il dit.

«Si nous nous trouvions dans une situation semblable à celle des autres provinces, nous ferions alors tout ce qui est nécessaire pour travailler avec nos employés afin de nous assurer non seulement qu’ils sont rémunérés équitablement, mais aussi que les équipements de sécurité qu’ils portent sont appropriés et disponibles.»

Le chef du Parti vert, David Coon, croit cependant que la province devrait tirer avantage immédiatement de l’aide financière proposée par Ottawa.

«Le Nouveau-Brunswick doit saisir cette occasion de financement fédéral pour ajouter aux salaires de nos travailleurs essentiels des foyers de soins et assurer la meilleure sécurité possible aux résidents et aux employés», a-t-il dit sur Twitter.