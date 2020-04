Des couples mis à l’épreuve pendant le confinement

Plusieurs couples sont mis à l’épreuve en cette période de confinement. Comment communiquer avec son partenaire afin de s’en sortir encore plus fort? Une spécialiste de la thérapie conjugale partage quelques conseils.

Marie-Pierre Godin pratique le travail social clinique dans la région Chaleur depuis 2006.

Aujourd’hui plus que jamais, elle souligne l’importance de l’entraide et la communication entre partenaires.

«Les causes de stress sont multiples aujourd’hui parce qu’on demande aux couples de s’adapter dans un contexte complètement différent de celui dans lequel il a été bâti», a expliqué la travailleuse sociale.

Confinés à la maison, plusieurs d’entre eux sont désormais appelés à partager leur espace de travail, à superviser l’éducation de leurs enfants ou à s’adapter à de nouvelles réalités financières.

«Chaque type de couple sera confronté à ses propres difficultés, mais on s’entend qu’on traverse une crise systémique mondiale, donc n’importe quels petits systèmes à l’intérieur vivront du stress.»

Dans le cadre de ce texte, Mme Godin s’inspire de conseils rédigés par la travailleuse sociale Kara Fletcher sur la plateforme médiatique La Conversation.

Ils s’agissent de prendre du temps pour soi, de privilégier le “je”, de mettre pause aux arguments qui ne mènent à rien et de reconnaître les forces de son partenaire.

Se faire plaisir

Après presque un mois de confinement, il est normal que l’irritation et le stress augmentent au sein du couple.

C’est pourquoi, selon la travailleuse sociale, il est essentiel de s’accorder du temps pour se ressourcer.

«J’ai l’habitude de demander aux gens: intuitivement, qu’est-ce que vous avez le goût de faire qui vous ferait vous sentir à votre meilleure?»

La travailleuse sociale précise que la façon dont on profite de ces précieux moments de solitude importe peu, que ce soit une marche de santé, une séance de yoga ou un après-midi dans le garage.

L’important est de réserver quelques moments pour se faire plaisir afin de pouvoir ensuite offrir le meilleur de soi à ses proches.

Retour à la base

L’utilisation du pronom “je” au lieu du “tu” est l’une des premières astuces apprises en thérapie conjugale.

«C’est une technique utilisée globalement en thérapie et une des premières choses qu’on va apprendre aux partenaires», a témoigné Mme Godin.

Cette technique vise à faciliter les partages, notamment d’émotions, et d’éviter la perception de blâme, d’accusation ou de critique qui est souvent associée à la formule “tu”.

«C’est important en tout temps, mais tout particulièrement ces temps-ci alors que nous vivons des niveaux de stress beaucoup plus élevés et que nous sommes en adaptation.»

Mettre en pause

Le prochain conseil s’adresse aux couples en temps de conflits.

Lors de moments intenses, la travailleuse sociale recommande aux partenaires de “mettre pause” et de reporter leurs discussions à un moment ou ils auront la tête plus froide.

«La pause est nécessaire lorsqu’on commence à ressentir notre mécanisme de défense s’activer à l’intérieur de nous. Normalement, on va le ressentir lorsqu’on est en état de stress (…), de réponse ou de survie. À ce moment-là, on n’est plus rationnel à la discussion qui se passe dans le couple, mais on se perd plutôt dans l’émotion, la détresse et surtout la frustration.»

La spécialiste du couple prévient toutefois qu’il est crucial d’identifier un temps pour y revenir plus tard.

S’apprécier

Le confinement peut mettre en évidence les faiblesses du couple, mais peut aussi faire valoir ses forces.

«On comprend que le couple vit une situation totalement différente pendant la quarantaine, donc c’est important de reconnaître ce que l’autre fait différemment», a avancé Mme Godin.

Est-ce que votre partenaire participe plus souvent aux tâches ménagères? Fait-il les courses?

Selon cette dernière, il serait bénéfique de communiquer son appréciation et aussi d’utiliser l’humour pour se détendre.

«Si vous n’avez pas ri ensemble depuis un bon moment et que les blagues ne sont plus drôles, écoutez une émission qui vous fera rire. Enlevez la tension d’une façon positive en vivant un beau moment ensemble.»

Enfin, Mme Godin indique qu’il n’est généralement pas le temps de prendre des décisions importantes telles qu’une séparation ou un divorce.

Elle rappelle que du soutien virtuel est toujours disponible pour les couples qui éprouvent des difficultés ces temps-ci.