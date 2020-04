Les équipes mobiles de dépistage ne lésinent pas avec la sécurité

Pour des raisons diverses, tout le monde ne peut se rendre à un centre de dépistage de la COVID-19. Qu’à cela ne tienne, des équipes mobiles s’occupent de pallier cette problématique.

Gants, visière, masque, blouse de protection… Les infirmiers et infirmières faisant partie des équipes mobiles de dépistage de la COVID-19 ne lésinent pas avec la sécurité et ne courent aucune chance lorsqu’ils franchissent la porte d’un domicile. Cet accoutrement, le EPP – équipement de protection personnel – est une sécurité, tant pour eux que pour ceux qu’ils visitent.

Une résidente de Dalhousie, qui préfère ne pas être nommée par crainte d’être identifiée comme porteuse du virus, a expérimenté l’une de ces visites, le 4 avril dernier. Croyant être atteinte des symptômes de la COVID-19, elle a demandé à passer le test. Comme il n’y a pas encore de clinique de dépistage dans sa communauté et qu’elle n’a pas accès à un moyen de transport, elle a passé ce test chez elle.

«Je n’ai personne de ma famille ou de mes amis qui pouvaient me transporter à l’hôpital. En fait, je ne leur ai même pas demandé, car je n’ai pas à les exposer à la maladie et potentiellement les infecter. Même chose pour le service de taxi qui, de son côté, est limité et très coûteux. Donc je n’avais pas d’option, j’étais coincée», raconte-t-elle.

Son cas a du coup été approuvé pour un dépistage à domicile. Deux infirmières se sont présentées chez elle afin de procéder au test. Avant de pénétrer dans la maison, celles-ci se sont vêtues de leur équipement de protection.

«C’était tout un spectacle, on se serait cru dans un film. On se sentait observé, disons. J’aurais préféré que ce soit plus discret, éviter cette visibilité dans le voisinage, mais on ne peut pas blâmer les travailleurs de la santé de vouloir prendre le maximum de protection afin de ne pas se mettre à risque», souligne-t-elle.

Pour le reste, la procédure a été, selon ses dires, très rapide et efficace… quoique loin d’être agréable. Quelques questions, une prise de culture par le nez à l’aide d’un écouvillon flexible et le tour est joué. Avant de quitter les lieux, les infirmières ont laissé leur matériel de protection dans un sac sur le perron afin qu’ils soient jetés aux ordures.

Les réponse, elle, n’a pas tardé à se faire connaître. Le lendemain de son test, les résultats sont revenus négatifs à la COVID-19.

Le PEM en renfort

Des tests comme celui-là, le Programme Extra-Mural (PEM) en a effectué plus de 150 depuis le début de la pandémie. C’est en effet ce programme, appuyé par les deux réseaux de santé, qui gère les dépistages à domicile.

Ces tests ne s’adressent toutefois pas à tout un chacun. Ils sont d’abord destinés à servir les populations dites «plus vulnérables». C’est le cas, entre autres, des populations en foyers de soins, des personnes à mobilité réduite et même la population carcérale.

Carole Paulin de Dieppe est infirmière immatriculée au sein du PEM. En temps normal, elle visite ses «clients» pour diverses raisons. Prises de sang, auscultations, nettoyages de plaies, suivis médicaux… Elle procède d’ailleurs toujours à ces procédures aujourd’hui, en pleine pandémie. Toutefois, une nouvelle tâche s’est greffée à sa liste: effectuer des tests de dépistage de la COVID-19. Depuis cette nouvelle affectation, elle a procédé à une douzaine de ces tests.

«On s’habitue, mais au départ j’avoue que c’était stressant. On veut faire notre travail, mais en même temps limiter les risques d’exposition. Comme tout le monde, on veut se protéger, protéger nos familles», souligne l’infirmière, notant le contexte particulier de cette pandémie.

«Il y a beaucoup d’anxiété au sein de la population. On le ressent pas mal, mais on reçoit également beaucoup d’encouragement, car les gens savent que nous sommes là pour aider», ajoute-t-elle.

Mme Paulin n’avait jamais eu à revêtir d’équipement de protection avant de rendre visite à un client auparavant. Aujourd’hui, c’est chose commune. En plus de l’enfiler pour les tests de la COVID-19, elle le revêt également lors de ses visites dans les endroits plus à risques.

«Chez nos clients réguliers, on porte le masque et les gants. Toutefois, pour les foyers de soins et les foyers de soins spéciaux, on nous demande depuis la semaine dernière de porter tout notre équipement de protection. On arrive de l’extérieur, on est des visiteurs qui de surcroît sont en contact avec des personnes malades. On se doit donc de prendre toutes les précautions possibles afin d’éviter de propager quoi que ce soit aux résidents. Ce n’est pas évident pour eux de nous voir habillés comme ça, ça les inquiète. Mais c’est pour leur bien…et le nôtre également», souligne Mme Paulin.

Un ajout précieux

Les tests de dépistage mobiles de la COVID-19 sont en soi un ajout aux neuf cliniques physiques existantes.

Depuis le début de la pandémie, le Programme Extra-Mural, géré par Médavie, a déployé cette capacité d’effectuer des tests à domiciles sur l’ensemble de la province. Les deux réseaux de santé, pour leur part, agissent à titre de soutien au cas où les effectifs seraient insuffisants.

Le PDG du Réseau de santé Vitalité, Gilles Lanteigne, s’attend d’ailleurs à voir une augmentation des demandes.

«Il risque d’y en avoir davantage au courant des prochaines semaines. Si les gens ne peuvent se déplacer, on se doit de le faire, car l’enjeu est trop important», souligne-t-il.

Les récents élargissements des critères de dépistage annoncés par la médecin-hygiéniste en chef, Jennifer Russell, risquent de lui donner raison. Désormais, les gens admissibles pour un test incluent tous ceux qui possèdent au moins deux symptômes associés à la COVID-19, qui sont une toux, des maux de tête, de la difficulté à respirer, une fièvre (38°C), un mal de gorge et un écoulement nasal.

«Pour nous, le dépistage à domicile est un ajout de grande valeur à ce qui existe puisque ça nous permet d’aider ceux qui croient avoir des symptômes et qui ne sont pas en mesure de se rendre à l’un de nos sites de dépistage. Car le dépistage, c’est capital dans la lutte contre le virus», explique M. Lanteigne.

Pour le moment, le Réseau de santé Vitalité se concentre sur ses neuf cliniques physiques (situées à l’intérieur d’hôpitaux) et son service de dépistage à domicile, les volumes actuels respectant la capacité. Toutefois au besoin, si le nombre de dépistages fait un bond considérable, le réseau n’écarte pas la possibilité d’ouvrir des cliniques physiques additionnelles, notamment à l’intérieur des centres de santé de Dalhousie, de Lamèque et de Clair.