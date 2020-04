Plus de 33 000 travailleurs ont reçu l’aide d’urgence provinciale

Le gouvernement du Nouveau-Brunswick a distribué plus de 30 millions $ aux travailleurs affectés par la COVID-19 jusqu’à maintenant. Cette somme est appelée à augmenter au cours des prochains jours, puisque toutes les demandes n’ont pas encore été évaluées.

Lors de son point de presse quotidien sur la pandémie, mardi, le premier ministre Blaine Higgs a fait le point sur le programme provincial d’aide d’urgence.

«Jusqu’à maintenant, plus de 30 millions $ ont été distribués à plus de 33 000 travailleurs néo-brunswickois», a-t-il dit. Selon lui, plus de 67 000 demandes ont été reçues.

Le premier ministre a laissé savoir que certaines demandes n’ont pas encore été traitées, mais qu’elles le seront rapidement afin que les travailleurs admissibles reçoivent les fonds auxquels ils ont droit.

«Ces fonds aident les gens de partout dans la province alors qu’ils en ont le plus besoin. Comme gouvernement, nous continuerons de trouver des moyens d’appuyer les gens de cette province alors que nous faisons face aux défis de la pandémie de COVID-19.»

Lancé à la fin mars par Fredericton et administré par la Croix-Rouge, ce programme provincial permet aux personnes ayant perdu leur gagne-pain de recevoir un versement unique de 900$.

Pour être admissible à cette aide d’urgence, il faut notamment avoir gagné plus de 5000$ au cours de la dernière année et avoir perdu son emploi (ou ses revenus liés au travail autonome) en raison de l’état d’urgence au Nouveau-Brunswick.

Cette initiative de Fredericton se veut transitoire et a été développée afin d’aider les travailleurs touchés par la pandémie à tenir bon en attendant l’aide du gouvernement fédéral.

Comme l’aide fédérale – qui se chiffre à 2000$ mensuellement pendant quatre mois pour les personnes admissibles – a commencé à être versée la semaine dernière, les demandes au programme néo-brunswickois ne sont plus acceptées depuis jeudi dernier.

On ignore pour l’instant quel pourcentage des 67 000 demandes ont été refusées. L’Acadie Nouvelle a demandé des données détaillées au ministère de l’Éducation, de la Formation et du Travail, mardi.

Une porte-parole nous a indiqué par courriel que le ministère répondra à nos questions à ce sujet à la fin du mois.