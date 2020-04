Redécouvrir le plaisir de cuisiner du pain maison

En cette période de confinement, les Acadiens sont de plus en plus nombreux à enfiler leurs tabliers et à s’aventurer dans la confection de pain maison. Aujourd’hui, quatre d’entre eux témoignent des plaisirs de cette vieille tradition.

Pain aux grains? Pain cocotte? Baguette? Petits pains? La confection de tous bons pains maison exige une recette fiable, un grand souci du détail et de la patience.

Elle nécessite aussi quelques ingrédients de base, soit la farine, l’eau, le sel, la levure ou du levain naturel.

Pour ceux qui seraient tentés de mettre la main à la pâte prochainement, il est à noter que la levure commerciale se fait plus rare dans certaines épiceries de la région Chaleur et de la Péninsule acadienne. Au Québec, on parle même d’une «pain-urie» de cet ingrédient.

Heureusement il est possible de s’en passer en créant son propre levain, comme le faisait autrefois nos ancêtres.

Une fierté

La semaine dernière, Marie-France Raiche, son conjoint et leurs deux fils attendaient impatiemment le son de la minuterie alors que leur premier pain maison cuisait au four. Une fois bien doré et tiède, la famille a dégusté la création… Un succès!

«On avait tous hâte qu’il soit prêt pour y goûter, se souvient la femme de Bathurst. Juste l’odeur était déjà plaisante. C’est drôle, car j’étais terriblement fière d’avoir réussi un pain.»

Satisfaite, elle a voulu tout de suite partager sa création avec ses amis Facebook. Elle envisageait déjà, vendredi, de répéter le processus en fin de semaine.

«La situation de la COVID-19 apporte beaucoup de négatifs. Mais d’un autre côté, elle nous donne l’occasion d’essayer des choses qu’on n’aurait jamais osé faire avant ou qu’on mettait de côté par manque de temps», a-t-elle souligné.

Un défi

La période de confinement a aussi incité Carole Pallot à se lancer dans un nouveau projet culinaire.

Moins chanceuse lors de sa première tentative, la femme de Caraquet est toutefois arrivée à réussir quelques miches et des petits pains lors de son deuxième lot.

«Je ne suis pas une personne qui suit les recettes à la lettre», a-t-elle confié en riant. Je suis très visuelle et la première fois j’étais trop confiante. Ça n’a pas penché de mon côté.»

Mme Pallot cuisine régulièrement et pourtant, elle n’avait jamais confectionné de pain.

«Quand j’étais petite, je regardais ma mère en faire, a-t-elle noté. Je m’étais toujours dit que je serais capable.»

Capable? Bien sûr. Facilement? Pas nécessairement.

Mme Pallot note que les recettes de pain maison nécessitent plus de précision et de patience que bien d’autres.

Nostalgie

L’odeur agréable du pain maison sortant du four suscite pour plusieurs un sentiment de nostalgie.

Pierre-Luc Savoie, un jeune homme de Memramcook, se remémore surtout de «bons souvenirs» de son enfance.

«La dernière fois que j’ai fait du pain, j’avais peut-être 10 ans, a-t-il indiqué. Ma grand-maman en faisait chaque fois qu’elle venait nous voir.»

La grand-mère de M. Savoie est malheureusement décédée l’automne dernier.

Ce passionné de cuisine continue toutefois à perfectionner les techniques qu’elle et sa mère lui ont transmises. La semaine dernière, il s’est attaqué à la création de son premier pain. Le jeune homme compte tester sous peu une nouvelle recette de pain à la bière.

«Ce n’était pas trop pire! Mais je pense que je l’ai trop fait cuire. Pas facile, mais on s’améliore!» a-t-il rigolé.

En attendant, il retourne à ses spécialités, soit sa sauce à spaghetti fait maison, son steak et ses crêpes au chocolat. Le confinement lui donne aussi l’occasion de diversifier son menu et d’expérimenter avec différentes recettes.

Retour aux racines

Incapable de se rendre au marché des fermiers comme à l’habitude, Kylie Doucet a décidé de confectionner son propre pain, samedi.

«J’ai dû appeler ma grand-mère, très habituée de faire du pain traditionnel, pour des conseils», a témoigné la jeune femme âgée de 20 ans.

«J’ai trouvé ça tellement le fun! Ça passe bien une journée de confinement.»

Au bout du fil, sa grand-mère a su l’accompagner à travers un processus qui a mené à un pain de grains de style ancien.

«Oui! Il est assez réussi, s’est exclamée la nouvelle boulangère. Ma seule erreur, c’est que je n’ai pas assez pétri mon pain. Ça prend de la force! Respect à ceux et celles qui en font plusieurs à la fois. Heureusement il est quand même comestible.»

Confinée au bercail, Mme Doucet a partagé sa création avec les membres de sa famille. Une fois la crise atténuée, elle compte toutefois répéter l’expérience, cette fois en compagnie de sa grand-mère.

Fabrication du pain

Il faudrait remonter à la préhistoire pour connaître les origines de la fabrication du pain.

Avant même que nos ancêtres découvrent la fermentation, ils préparaient déjà du pain avec les céréales disponibles dans leurs champs.

Au fil du temps, les procédés traditionnels ont évolué, laissant place à d’innombrables recettes.

Le pain n’est plus ce qu’il était, c’est-à-dire une nourriture de base, mais il reste toujours aujourd’hui un aliment d’accompagnement important.

La preuve, il a même sa propre fête, le jour de la Saint-Honoré, patron des boulangers, qui se célèbre en mai. n

Les créations culinaires de Carole Pallot. Elle n’avait jamais confectionné de pain maison. – Gracieuseté.