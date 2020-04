Si la pêche reprend, les homardiers et les crabiers pourront-ils écouler leur marchandise?

Même si les pêcheurs de crabe et de homard du Nouveau-Brunswick parviennent à jeter leurs casiers à l’eau plus tard ce printemps, une question majeure perdure. Qui achètera le produit?

Même si les Acadiens sont nombreux à déguster et apprécier de fruits de mer locaux, la vaste majorité du crabe et du homard pêché est destiné à l’international – la Chine, les États-Unis et le Japon étant les principales destinations, selon le produit. La COVID-19 a complètement déstabilisé les marchés mondiaux.

Le crabe des neiges pêché en Atlantique est surtout destiné aux États-Unis et dans une moindre mesure, au Japon, explique Gilles Thériault, président de l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick.

Certaines bonnes nouvelles pointent à l’horizon.

«Les Japonais nous indiquent qu’ils souhaitent toujours recevoir les quantités habituelles qu’on leur vend.»

Cependant, la situation aux États-Unis laisse planer l’incertitude, surtout avec l’arrêt complet du marché des croisières, ainsi que la fermeture des restaurants et casinos, tous des clients majeurs pour les courtiers de crabe des neiges.

«Mais on nous dit que pour le moment, il y a une forte demande qui se développe sur le marché des détaillants, mais à un prix moindre que l’an dernier. Cela va permettre d’écouler du produit pour le moment, mais ce marché ne peut absorber tous les débarquements de la zone 12.»

«C’est pourquoi selon moi, les usines ou les courtiers vont devoir garder des produits en réserve en espérant que les choses vont retourner un peu plus à la normale cet automne, durant le temps des Fêtes ainsi que la saison touristique hivernale. Il y a encore beaucoup d’incertitude, ça, c’est clair», dit Gilles Thériault.

Qui achètera le homard?

L’incertitude plane aussi dans l’industrie du homard vivant et transformé, deux marchés très différents.

Jerry Amirault est président de l’Association des transformateurs de homard de la Nouvelle-Écosse et du Nouveau-Brunswick. Il y a quelques jours, il a été l’un des nombreux signataires d’une lettre envoyée au gouvernement fédéral demandant le report de la saison ainsi que des mesures pour soutenir les nombreux employés de l’industrie.

Depuis le début de la pandémie, les exportations du homard vivant en Chine et le reste de l’Asie du Sud-est ont arrêté.

Compte tenu les circonstances mondiales actuelles, Jerry Amirault a du mal à imaginer un avenir rapproché où le homard transformé serait en grande demande. Comme le crabe, les restaurants, les casinos et les croisières demeurent trois lieux où le homard est particulièrement en demande. Ces marchés ont été anéantis par le coronavirus.

«Très peu de notre produit est vendu au Canada. Croyez-vous que les consommateurs sont prêts à dépenser entre 30$ et 40$ la livre au supermarché? Il y a quelques occasions par année où le homard est en demande, dont la fête des Mères. Le commerce au détail est important, mais il sera difficile pour l’industrie d’en arriver à un prix où il pourra remplacer le marché d’exportation.»

«Nous n’avons pas les réponses. Ce serait évidemment plus simple de savoir à quel moment la pandémie va arrêter.»

D’autres facteurs doivent aussi être pris en compte. Par exemple, afin de ne pas submerger certains marchés mondiaux avec du homard de l’Atlantique, les transformateurs devront investir davantage pour garder de l’inventaire.

«Et combien d’argent auront les entreprises pour investir si elles ne vendent pas? Si nous fonctionnons seulement à 40% de notre capacité, ce sera difficile de faire quoi que ce soit.»