Sondage COVID-19: les Canadiens veulent des certitudes avant la vie normale

La plupart des Canadiens ne voudront retourner au travail que lorsqu’ils auront constaté des progrès significatifs dans la lutte contre la pandémie de COVID-19.

Un sondage Léger publié mardi précise que pour 29% des répondants, il faudra qu’il n’y ait eu aucun nouveau cas de coronavirus depuis au moins deux semaines pour qu’ils acceptent que les restrictions soient levées sur les activités de travail et de loisir.

Une personne sur quatre accepterait une levée des mesures si seulement quelques nouveaux cas étaient signalés et si elle avait l’assurance que son réseau de la santé n’était pas sous trop forte pression. Et un peu plus de 20 % des répondants ont déclaré qu’ils préféraient rester en confinement tant qu’un vaccin contre la COVID-19 ne sera pas trouvé et éprouvé.

Le sondage, mené par Léger pour l’Association d’études canadiennes entre le 9 et le 12 avril, a sondé 1508 adultes canadiens et 1012 adultes américains recrutés au hasard dans son échantillon en ligne. Il n’est pas possible d’attribuer une marge d’erreur à l’enquête en ligne, car les sondages sur internet ne sont pas considérés comme des échantillons aléatoires.

« Nous voulions examiner cet aspect parce que nous sommes maintenant dans cette phase où les gens commencent à repenser au moment où nous allons revenir à la normale », a expliqué Christian Bourque, vice-président exécutif de Léger. « Ils semblent privilégier le moyen et le long termes plus que le court terme. »

Les projections fédérales publiées récemment montrent que la fin de la première vague d’épidémie au Canada pourrait ne pas avoir lieu avant le milieu de l’été, ou même plus tard _ et il s’agit du scénario le plus optimiste. Quant au vaccin, il faudra sans doute l’attendre pendant plusieurs mois.

Les Canadiens semblent très déterminés à respecter les règles établies par la santé publique, puisque 98 % des répondants au sondage ont dit respecter la distanciation sociale.

Jusqu’à ce que les restrictions actuelles soient levées, 40 % des personnes sondées ont dit qu’elles dénonceraient une personne qui n’obéit pas aux règles de santé publique, le plus grand nombre de dénonciateurs potentiels se trouvant dans les provinces de l’Atlantique, à 50 %, et au Québec, à 48 %. « C’est comme si les Canadiens disaient: ce n’est pas que nous soyons à l’aise (…) mais nous pensons que c’est la bonne chose pour le moment et peut-être encore pour quelques semaines », a indiqué M. Bourque.

Les États-Unis sont de leur côté devenus le nouvel épicentre mondial de l’épidémie de COVID-19 et ont désormais signalé plus de décès que tout autre pays. Mais les attitudes à l’égard de la distanciation sociale et autres mesures de santé publique semblent plus relâchées qu’au Canada, selon les résultats du sondage.

Les sondeurs ont énuméré une liste de mesures de santé publique, notamment rester à deux mètres des autres et ne sortir que pour les nécessités. Ils ont constaté que le taux de non-respect d’au moins une de ces mesures aux États-Unis était de 46 %, contre 26 % au Canada. « Cela explique probablement en partie pourquoi nous allons beaucoup mieux que notre voisin du Sud », a avancé M. Bourque.

Soixante-cinq pour cent des Canadiens interrogés craignaient par ailleurs l’impact que nos voisins du Sud pourraient avoir sur la pandémie ici. Mais les Américains se préoccupent moins de la façon dont l’épidémie canadienne se déroule: seulement 19 % ont dit craindre qu’elle affecte leur pays.

Les Américains semblent également beaucoup moins satisfaits des mesures mises en place par le président Donald Trump, qui n’obtiennent que 44 % d’appuis. Au Canada, le gouvernement fédéral bénéficie d’un soutien de 76 % pour les mesures qu’il a mis en place pour ralentir la propagation du virus.