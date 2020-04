Une carie vous fait souffrir? Prenez votre mal en patience

Si une carie vous fait souffrir, il vous faudra peut-être prendre votre mal en patience. Cela fait déjà quatre semaines que la plupart des soins dentaires sont suspendus. À quoi ressemble donc le quotidien des cabinets?

Le 16 mars, la Société dentaire du Nouveau-Brunswick demandait l’arrêt de tous les services facultatifs et non essentiels.

La plupart des procédures de routine génèrent des particules suspendues dans l’air (dits «aérosols») et comportent donc un risque de transmission de la COVID-19.

«Pour l’instant, nous sommes vraiment bloqués, on essaie d’éteindre les feux. Nous sommes dans l’inconnu pour la suite», résume un dentiste du Sud-Est.

Seuls les traitements d’urgence sont désormais pratiqués.

Cela inclut uniquement les cas de traumatisme bucco-facial (chute, coup au visage et qui implique des dents, accident d’auto), d’infection majeure (vous avez le visage enflé, la gorge enflée et visible dans le miroir), de saignement prolongé (vous avez un saignement qui ne s’arrête pas même après avoir fait une pression avec un tampon pendant 20 minutes) ou de douleur majeure qui ne peut être contrôlée avec des médicaments en vente libre.

«Les dentistes sont très limités dans ce qu’ils peuvent faire. On ne peut pas percer des dents et traiter des caries. On ne veut pas non plus que les gens se côtoient dans la salle d’attente, parlent à la réceptionniste, se rendent à la salle de bain et mettent nos employés à risque», explique Paul Blanchard, directeur général de la Société dentaire du Nouveau-Brunswick.

Les cabinets étant fermés, il vous faudra contacter votre dentiste par téléphone. Vous aurez peut-être à exposer votre problème à l’aide de photos ou par webcam.

«Certains problèmes peuvent être repoussés à une date ultérieure. Le dentiste pourra conseiller le patient, et lui prescrire un antibiotique ou un analgésique. À un certain point, c’est certain que des cas devront être traités», indique Paul Blanchard.

Dans plusieurs cas de figure, l’extraction de la dent sera l’unique option possible, prévient-il.

En dernier recours, des soins dentaires d’urgence pourront donc être proposés. Problème, les soins impliquent l’utilisation de matériel de protection spécialisé, tels que le masque N95 ou une visière, actuellement très peu disponible dans les cabinets de dentistes.

«À Moncton, Fredericton, Edmundston, Saint-Jean, on voit des collaborations entre cabinets pour concentrer ces équipements dans une des cliniques.»

Le nom des cliniques capables de réaliser les soins n’est pas rendu public. Les patients nécessitant des soins d’urgence doivent d’abord contacter leur dentiste, qui fixera ensuite un rendez-vous.

Paul Blanchard assure que le nombre de cas urgents reste limité jusqu’à présent.