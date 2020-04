COVID-19: ce qu’il faut savoir mercredi matin

Un produit contre les poux pourrait tuer le coronavirus

Un médicament peu dispendieux utilisé pour combattre les infections parasitaires s’est révélé très efficace contre le coronavirus lors de tests en laboratoire, révèlent des chercheurs australiens.

Le médicament en question, l’ivermectine, aurait tué le virus SARS-CoV-2 en moins de 48 heures.

Il est largement utilisé depuis des décennies, notamment pour combattre les poux, la gale et d’autres infections causées par des parasites.

Selon l’étude qui sera publiée sous peu par le journal médical Antiviral Research, l’ivermectine a empêché le virus de se reproduire.

Les chercheurs ont infecté des cellules avec le SARS-CoV-2. Une seule dose d’ivermectine avait grandement réduit l’activité du virus après 24 heures; après 48 heures, le virus avait été éliminé.

Un des auteurs de l’étude a expliqué que l’ivermectine semble cibler une molécule dont le virus a besoin pour se reproduire. L’ivermectine ralentirait donc suffisamment la prolifération du virus pour permettre au système immunitaire de prendre le dessus.

Lors d’études précédentes, l’ivermectine avait démontré une efficacité face à des maladies comme la dengue et une capacité à freiner des infections semblables à la COVID-19, comme le virus du Nil occidental.

D’autres tests sont maintenant nécessaires pour vérifier si l’ivermectine fonctionne aussi bien in vivo.

Quiconque ayant accès à de l’ivermectine, y compris à la version vétérinaire du produit, ne devrait pas tenter de s’autosoigner.

Bilan

Les 24 dernières heures ont été tragiques au pays alors que 123 personnes ont perdu la vie aux griffes de la COVID-19. Le coronavirus a maintenant fait 903 morts au pays.

En date de mardi matin, à 4h, y avait 27 063 cas confirmés et présumés au Canada. Il s’agit d’une hausse de 5,7% par rapport à mardi.

Québec: 14 248 confirmés (incluant 435 morts, 2146 guérisons)

Ontario: 7953 confirmés (incluant 334 morts, 3568 guérisons)

Alberta: 1870 confirmés (incluant 48 morts, 914 guérisons)

Colombie-Britannique: 1517 confirmés (incluant 72 morts, 942 guérisons)

Nouvelle-Écosse: 517 confirmés (incluant 3 morts, 124 guérisons)

Saskatchewan: 301 confirmés (incluant 4 morts, 187 guérisons)

Terre-Neuve-et-Labrador: 244 confirmés (incluant 3 morts, 149 guérisons)

Manitoba: 229 confirmés (incluant 4 morts, 99 guérisons), 17 présumés

Nouveau-Brunswick: 116 confirmés (incluant 75 guérisons)

Île-du-Prince-Édouard: 25 confirmés (incluant 23 guérisons)

Canadiens rapatriés: 13 confirmés

Yukon: 8 confirmés (incluant 6 guérisons)

Territoires du Nord-Ouest: 5 confirmés (incluant 2 guérisons)

Nunavut: Aucun cas confirmé

Total: 27 063 (17 présumés, 27 046 confirmés incluant 903 morts, 8235 guérisons).

Sur la planète, le site WordOMeter fait état de plus de 2 millions de cas d’infection et de 127 000 morts.

Le site dénombre maintenant 614 000 infectés aux États-Unis, dont 26 064 morts.

Les marchés s’effondrent après l’avertissement du FMI

Les places boursières de la planète ont plongé mercredi, après que le Fonds monétaire international eut prévenu que l’économie mondiale connaîtra sa pire année depuis la dépression des années 1930 en raison de la pandémie de coronavirus.

En Europe, les bourses française, allemande et britannique perdaient entre 1,5% et 1,6% en début de séance.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles et l’indice élargi S&P 500 cédaient 1,8%.

Du côté de l’Asie, le Nikkei 225 a perdu 0,5% à Tokyo. La bourse de Hong Kong a glissé de 1,2% et celle de Shanghaï de 0,6%.

Donald Trump suspend le financement de l’OMS

Le président Donald Trump, mercredi. – AP

Le président des États-Unis, Donald Trump, affirme avoir donné l’ordre de suspendre le financement de l’Organisation mondiale de la santé (OMS) le temps de procéder à une évaluation de ses recommandations formulées au sujet de la pandémie du coronavirus et de la Chine.

Donald Trump allègue que l’éclosion de la COVID-19 aurait pu être maîtrisée à la source et sauver des milliers de vies si l’agence sanitaire des Nations unies avait mieux effectué son travail d’enquête sur la situation rapportée en Chine.

Le président ajoute que le monde dépend du travail de collaboration de l’OMS avec les divers États afin de s’assurer qu’une information juste et rapide est transmise aux gouvernements sur toute menace potentielle.

Donald Trump prétend que l’OMS a failli à sa « tâche élémentaire » et qu’elle doit être tenue responsable.

Malgré la suspension du financement, le président indique que les États-Unis vont continuer de collaborer avec l’organisation pour procéder à d’importantes réformes.

Céline Dion s’ajoute aux vedettes de l’événement « One World: Together At Home »

Céline Dion – Archives

Céline Dion s’ajoute à d’autres grandes vedettes qui ont répondu

à l’appel de Lady Gaga et qui participeront à un gigantesque concert en hommage aux travailleurs de la santé.

Des organisateurs de l’événement « One World: Together At Home » ont annoncé, mardi, que la chanteuse québécoise s’ajoutait à la distribution, de même qu’Oprah Winfrey, Taylor Swift et Jennifer Lopez.

Les fonds recueillis appuieront les efforts de l’Organisation mondiale de la Santé pour combattre la pandémie de COVID-19.

Lady Gaga avait fait état de cette initiative il y a une semaine.

Le concert « One World: Together at Home » sera diffusé samedi à 20 h, heure de Montréal, sur les trois grands réseaux américains et en ligne. Au Québec, la chaîne VRAK diffusera également le spectacle, avec sous-titres en français.

Lady Gaga avait précisé qu’il ne s’agirait pas d’un téléthon. Philanthropes et entreprises seront plutôt invités à faire des dons avant l’événement.

Le concert inclura d’autres super vedettes comme Sir Paul McCartney, Elton John, Billie Eilish, Stevie Wonder, Billie Joe Armstrong de Green Day, Alanis Morissette, Andrea Bocelli, Chris Martin de Coldplay, Eddie Vedder de Pearl Jam, John Legend et Keith Urban.

Jimmy Fallon, Jimmy Kimmel et Stephen Colbert agiront comme animateurs.