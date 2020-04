Hausse de salaire dans les foyers: volte-face de Blaine Higgs

Le Nouveau-Brunswick pourrait finalement participer à la bonification des salaires des travailleurs des foyers de soins proposée par Ottawa en raison de la pandémie de COVID-19.

Après s’être montré plutôt sceptique la veille, le premier ministre Blaine Higgs s’est dit tout à fait disposé à écouter la proposition du gouvernement fédéral, mercredi.

«Nous avons besoin de plus de détails sur ce programme avant de prendre une quelconque décision. Cependant, je suis très intéressé par tout financement fédéral qui pourrait être mis à la disposition de ces travailleurs essentiels», a-t-il dit lors de son point de presse quotidien.

Plus tôt dans la journée, le premier ministre Justin Trudeau a précisé sa proposition en disant qu’Ottawa était prêt à aider les provinces à assurer que les travailleurs des foyers de soins gagnent au moins 2500$ par mois durant la crise du coronavirus.

«Nous reconnaissons à quel point c’est essentiel d’être là pour ceux qui travaillent à des salaires extrêmement modestes pour aider nos aînés.»

M. Trudeau a rendez-vous avec ces homologues des provinces et des territoires, jeudi, pour discuter de la question.

«Si nous pouvons faire en sorte que cela fonctionne pour nos travailleurs, nous voulons absolument le faire», a indiqué Blaine Higgs.

Le premier ministre n’a pas exclu la possibilité de participer au financement de ces primes si le gouvernement fédéral le réclame.

«Si nous avons des programmes qui exigent la participation de la province, nous les examinerons certainement parce que nous voulons nous assurer que nous sommes justes avec tous les travailleurs.»

M. Higgs craint cependant que la majorité du personnel des foyers de soins du Nouveau-Brunswick ne soit pas admissible à l’aide fédérale parce qu’il gagne déjà au-delà de 2500$ par mois.

«Dans nos foyers de soins, nos employés à plein temps gagnent beaucoup plus que ce montant», a-t-il dit.

«En fait, je suis déçu que le seuil soit si bas. Je suis vraiment fier que les revenus de nos travailleurs à plein temps dans nos foyers de soins dépassent largement ce seuil.»

Le vice-président du Conseil des syndicats des foyers de soins du Nouveau-Brunswick, Roland Cormier, appréhende lui aussi que l’aide d’Ottawa ne représente pas grand-chose pour ses membres.

«Ça dépend de ce que le 2500$ veut réellement dire. Est-ce que c’est net ou brut? Ça ne va pas avoir un gros effet dans les foyers de soins que nous représentons.»

M. Cormier s’est toutefois réjoui de l’ouverture de Blaine Higgs après ses propos de la veille qu’il a qualifiés d’extrêmement décevants.

«Finalement, avec un peu de pression de la population, le premier ministre a réalisé qu’il avait fait une erreur.»

M. Higgs avait mentionné mardi qu’il n’envisageait pas d’accorder des primes aux travailleurs des foyers de soins parce que la crise n’est pas aussi grave que dans les résidences pour aînés ailleurs au pays.

S’il est vrai que la COVID-19 n’a pas fait les mêmes ravages dans les foyers de soins du Nouveau-Brunswick, la charge de travail du personnel est quand même très alourdie par les mesures de préventions, souligne Roland Cormier.

«Après une journée avec un masque, à 4h l’après-midi tu es fini et tu veux aller te coucher. C’est épuisant physiquement.»

Les problèmes de recrutement et de rétentions auxquels faisaient face les foyers de soins avant la crise sont également aggravés par pandémie, avance-t-il.

«Avec tout ça, il y a des gens qui devaient prendre leur retraite plus tard et qui s’en vont plus tôt. Il n’y a aucune raison de rester dans le système si tu n’es pas obligé.»

Les relations entre le premier ministre Higgs et les travailleurs des foyers de soins n’étaient déjà pas au beau fixe avant mardi.

Les syndiqués sont sans contrat de travail depuis 3 ans et demi et leur statut de travailleurs essentiels a rendu impossible jusqu’ici l’exercice de leur droit de grève.