«On se prépare à toutes les éventualités» dans les foyers de soins

Au Nouveau-Brunswick, gestionnaire de foyers de soins et employés prennent les grands moyens pour éviter toute éclosion. Contrôle de température avant le début du quart de travail, port du masque chirurgical obligatoire et interdiction des visites… la routine du personnel et des résidents s’en trouve bouleversée.

Les aînés, particulièrement vulnérables au nouveau coronarivus, sont les plus frappés par la pandémie à travers le globe. La France déplorait jeudi un triste bilan humain, avec 6524 décès comptabilisés dans ses établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.

Au Canada, la moitié des 980 personnes ayant perdu la vie après avoir contracté la COVID-19 vivaient dans des résidences pour aînés. La situation est particulièrement préoccupante au Québec où l’on recense désormais 2262 cas dans 309 centres de soins de longue durée.

Le Nouveau-Brunswick est jusqu’à présent épargné. Aucun résident de foyers n’a contracté le coronavirus, seul un employé d’une résidence pour aînés de Quispamsis a été testé positif et placé à l’isolement.

Depuis le début du mois, la province intensifie ses efforts pour prévenir la propagation dans les milieux de vie des personnes âgées. Les employés doivent dorénavant prendre leur température avant d’entrer sur leur lieu de travail.

Au Faubourg du Mascaret de Moncton, par exemple, chaque membre du personnel doit désormais entrer par une seule et même porte désignée. La salle à manger a été élargie et une distance est imposée entre les personnes assises à la même table.

Le gouvernement fournit également aux foyers de soins deux masques par travailleur pour chaque quart de travail.

«Nous n’avions pas de réserves. Ça nous soulage beaucoup, ce sont des équipements qu’on utilise peu habituellement dans les établissements de niveau 1 et 2», se félicite Manon Noel, propriétaire des résidences Noel à Caraquet.

Nettoyage en profondeur, lavage des mains systématique, ses employés ont dû s’ajuster aux nouvelles directives.

«On se prépare à toute éventualité, souligne Mme Noel. C’était beaucoup de stress au début pour eux, ils ont peur de mettre les résidents à risque en allant faire leurs commissions par exemple.»

La gestionnaire est convaincue que le Nouveau-Brunswick est mieux armé pour faire face à la pandémie. Les établissements sont loin d’être laissés à eux-mêmes, explique-t-elle, et les échanges avec le ministère du Développement social et la Santé publique sont nombreux.

«Si on se compare aux autres provinces, les normes assez serrées, il y a plus de contrôle. Une employée du ministère peut très faire des inspections surprises par exemple.»

Nathalie Blanchard, présidente de l’Association francophone des établissements de soins spéciaux du N.-B., se dit elle aussi rassurée par la gestion de la crise sanitaire dans la province.

«Je trouve qu’on gère très bien la situation. Ce qu’il se passe ailleurs est inquiétant, il faut prendre ça très au sérieux», dit-elle.

En revanche, le refus du premier ministre Blaine Higgs d’offrir une hausse de salaire aux employés des foyers de soins lui reste en travers de la gorge.

«Nos employés méritent plus que ça. Ils sont en première ligne, 14$ de l’heure c’est pas beaucoup quand on a la vie de quelqu’un entre ses mains!»

Si le moral reste bon, le confinement est une période difficile pour bien des résidents privés des visites de leurs proches.

«C’est difficile de les empêcher de prendre l’air, nous avons ajouté plus d’activités pour compenser. Ils maintiennent le contact avec la famille au travers des fenêtres ou de l’ordinateur, mais certains trouvent ça vraiment dur.»

Norma Robinson, présidente de la section locale 1252 du Syndicat canadien de la fonction publique, souligne quant à elle que les directives ont occasionné beaucoup de confusion et de stress sur le terrain au cours des premières semaines de l’état d’urgence. Elle constate une amélioration de la situation depuis.

«Il a fallu clarifier qui devait porter les masques. On comprend désormais que ce sont tous les travailleurs en contact avec des résidents. Je crois qu’on peut améliorer la communication. Nous attendons toujours un plan plus détaillé pour la protection des employés, on estime aussi que deux masques par employé, ce n’est pas encore suffisant.»