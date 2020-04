Paquetstock annulé

Des fois, personne ne veut être le premier. Mais là, l’organisation a pris les devants avant que ce ne soit imposé. C’est pourquoi Paquetstock est devenu le premier festival d’été de la Péninsule acadienne à fermer les livres pour 2020 en raison de la COVID-19.

La décision est majeure. Ce rendez-vous qui devait célébrer son 5e anniversaire à la fin août est l’un des plus imposants de la région. Avec plus de 125 bénévoles et des milliers de participants en quatre jours, ses concerts à guichets fermés et des rassemblements courus, il s’était hissé très rapidement parmi les incontournables.

«On a pris la décision la semaine dernière. Ça m’a pris une semaine avant de le placer sur notre page Facebook…», a confié le président Steve Branch, le coeur brisé.

Décision très difficile, mais décision très sage aussi, en cette période incertaine. L’équipe a choisi de ne prendre aucune chance. Décision trop hâtive, diront certains? Non, assure le porte-parole.

«Pour un festival, quatre mois, c’est très court. Il faut préparer, réserver… Et on se voyait mal aller cogner aux portes des commerces pour leur demander une commandite alors qu’ils fonctionnent au ralenti ou sont fermés. Nous sommes tous des mordus de la première heure de Paquetstock. C’est un festival par et pour la communauté. On a pris cette décision avec notre coeur et c’est notre contribution pour aplatir la courbe», explique M. Branch, qui ne veut pas par contre s’avancer sur ce que feront dorénavant les autres festivals estivaux de la Péninsule acadienne.

Le maire de Paquetville et membre de l’organisation, Luc Robichaud, est bien peiné de la position, mais il la respecte et la comprend.

«Ce n’est pas une nouvelle agréable à entendre. Sur le coup, ça frappe. La décision a été prise à contrecœur, mais on n’avait pas le choix. Ce festival a le vent dans les voiles, mais ça ne s’organise pas en quelques semaines seulement. On aurait pu attendre, mais quand on voit le Québec qui a annulé tout événement culturel et sportif jusqu’au 31 août, on a pensé qu’il était sage de notre part de reporter notre festival à 2021», a signifié le maire.