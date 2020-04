Trump pressé de rouvrir la frontière, Trudeau un peu moins

Justin Trudeau a voulu contredire poliment Donald Trump, jeudi, en prévenant que le Canada n’était pas près d’assouplir les restrictions de voyages entre le Canada et les États-Unis.

Le premier ministre a déclaré jeudi matin qu’il avait discuté de la question avec le président américain lors d’une visioconférence avec les autres dirigeants du G7. Et compte tenu de la relation unique entre les deux pays, les deux hommes ont convenu qu’ils continueraient à adopter une approche différente de celle qu’ils utilisent avec le reste du monde, a indiqué M. Trudeau.

« Le Canada et les États-Unis ont une amitié qui n’est pas comme d’autres autour du monde, a d’abord rappelé M. Trudeau. Nous reconnaissons que nous pouvons travailler ensemble à des niveaux plus intégrés que d’autres pays. »

Mais cela ne signifie pas pour autant qu’une décision d’assouplir l’interdiction de voyager soit imminente, a-t-il prévenu. « Nous allons continuer de collaborer et de coordonner, mais la réalité c’est qu'(il faudra encore) bien des semaines avant qu’on puisse parler de relâcher les restrictions par rapport à nos frontières ou la distanciation sociale. »

Le président Trump, qui manifeste souvent son impatience à « repartir l’économie américaine » le plus tôt possible, a semblé suggérer mercredi que cette impatience pourrait bien s’étendre à la frontière nord – un changement dans l’équilibre des tensions qui définissent habituellement les relations canado-américaines.

Le bilan de l’épidémie de COVID-19 aux États-Unis est le plus lourd dans le monde, avec plus de 560 000 cas et 33 000 décès à ce jour; le Canada, en comparaison, compte environ 18 500 cas et un peu plus de 1000 décès. Or, le président Trump semblait suggérer que les bilans des deux voisins étaient comparables.

« Notre relation avec le Canada est très bonne – nous en parlerons. Ce sera l’une des premières frontières à être rouverte », a soutenu le président. « Le Canada va bien, nous allons bien, alors nous verrons. »

Les deux pays ont négocié il y a près d’un mois maintenant une interdiction sur les voyages non essentiels dans les deux directions pendant 30 jours. Cet accord exclut le commerce transfrontalier ainsi que les travailleurs de la santé essentiels, comme ces infirmières qui vivent d’un côté de la frontière et travaillent de l’autre côté. Or, cet accord doit expirer mardi prochain et les représentants du gouvernement canadien indiquent que les discussions sont en cours sur l’opportunité de le revoir.

Par contre, d’autres restrictions sur les voyages aux États-Unis, comme l’interdiction aux ressortissants de plusieurs pays européens, devraient rester en vigueur encore un certain temps, a annoncé M. Trump. « Plusieurs pays sont fortement infectés – certains vont mieux, (mais) certains sont encore en progression, malheureusement. Nous gardons des frontières très serrées avec ces pays », a-t-il dit.

« Mais avec le Canada, nous parlons d’autres choses. »