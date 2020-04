Des milliers de litres de désinfectant à main fabriqué par des distilleries

Une dizaine de distilleries situées en Atlantique et au Québec oeuvrent depuis le début de la crise de la COVID-19 à la fabrication de désinfectant à main, en collaboration avec la division de Grand-Sault du réseau CCNB-INNOV.

En l’espace d’un mois, les artisans distillateurs ont réussi à produire pas moins de 75 000 litres du produit antiseptique fort prisé en cette période de pandémie.

«Avec notre expertise en recherche et développement de produits alcoolisés, ça fait déjà quelques années que l’on travaille avec l’industrie des brasseries et des distilleries. On m’a ainsi contacté en début de crise afin d’aider à la production d’assainisseur à main et surtout de trouver la bonne recette qui pourrait éventuellement être approuvée par les autorités», a tout d’abord expliqué le chimiste Mike Doucette, qui est chercheur à la division Agriculture-Bioprocédés-Breuvages-Environnement du CCNB-INNOV.

Ce dernier a indiqué que son équipe de recherche s’est appuyée sur des données de l’Organisation mondiale de la santé et de l’agence américaine Food and Drug Administration afin de réussir à produire un désinfectant à main de qualité qui respecte les normes imposées par Santé Canada.

«Heureusement, notre assainisseur à main a très rapidement reçu le sceau de produit de santé naturel par Santé Canada. C’est impressionnant à tel point que le gouvernement a réagi rapidement et simplement durant le processus de certification», a souligné Mike Doucette.

Le produit est composé à 80% d’alcool, d’un peu de glycérine, d’eau et de peroxyde d’hydrogène.

«Je le qualifie grossièrement d’assainisseur de guerre qui se destine avant tout aux employés des hôpitaux et aux conducteurs de camions qui ont plus difficilement accès à de l’eau courante et du savon par les temps qui courent.»

Le produit désinfectant n’est pas destiné à une commercialisation à grande échelle, a fait savoir le chercheur de Grand-Sault.

Il a toutefois trouvé preneur auprès de certains hôpitaux, de la GRC, des Forces armées canadiennes à Gagetown, de plusieurs compagnies de transport et du gouvernement du Nouveau-Brunswick qui le distribue dans ses nombreuses installations éparpillées à travers la province.

«Le but était avant tout de rendre le produit disponible aux travailleurs des services essentiels, et non pas de le commercialiser et le vendre en magasin», a indiqué Mike Doucette.

La production du désinfectant à main en période de pandémie a forcé Mike Doucette à utiliser tous les moyens à sa disposition afin de mener le projet à terme.

«Les installations du CCNB sont actuellement fermées, mais la direction du collège m’a quand même permis d’avoir un certain accès aux laboratoires pour faire quelques essais afin de confirmer mes calculs et faire la préparation du désinfectant selon les protocoles établis. Il y a aussi eu du travail qui a pu être réalisé à la maison par ordinateur et au téléphone.»

Qu’adviendra-t-il de la nouvelle spécialisation des distilleries et de leur produit manufacturé, une fois que la pandémie de COVID-19 sera chose du passé?

«Je crois que la grande majorité des distilleries vont retourner à la fabrication d’alcool artisanal, la production d’assainisseur à main est plutôt faite par devoir que par amour…», s’est risqué à prédire Mike Doucette.