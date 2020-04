La «caravane» arc-en-ciel d’Atholville veut semer un peu de joie

«On voulait dire à notre population que ça va bien aller, qu’on était là pour elle si jamais elle avait besoin d’aide.»

Si vous apercevez une bruyante caravane aux couleurs arc-en-ciel à Atholville ce samedi, il s’agit fort probablement de celle des conseillers municipaux Jean-Guy Levesque et Steve Thériault.

Ceux-ci ont passé la journée de dimanche dernier à rouler aux quatre coins de leur village. Leur véhicule traînait une remorque peinte au motif de l’arc-en-ciel avec, comme message, le fameux «Ça va bien aller!». À cela s’ajoutait un système de son duquel résonnaient des chansons entraînantes, joyeuses, ainsi que quelques mots d’encouragements lancés par les conseillers.

L’idée de la caravane est venue du conseiller Thériault. Ne pouvant organiser de rassemblement en raison des mesures d’éloignement imposées par la province, ce dernier a eu l’idée d’aller à leur rencontre, jusqu’à la résidence la plus reculée du village.

«L’objectif, c’est de mettre un peu de gaîté dans le cœur de nos résidents, leur dire qu’on pense à eux», souligne son confrère, Jean-Guy Levesque, qui s’est prêté à l’exercice.

Cette petite randonnée aura duré pratiquement neuf heures. C’est que le territoire est vaste – comprenant entre autres les anciens DSL de Saint-Arthur et Val-d’Amour –, bourré de petits recoins, et que la caravane n’avançait pas très rapidement afin que les gens aient le temps de l’apercevoir et en profiter.

«Avec un petit geste aussi simple, on réalise à quel point on ne sait pas combien certaines personnes traversent difficilement cette période de confinement, combien nombreux sont les gens en détresse. Notre population ici est âgée, beaucoup étaient déjà isolés au départ, et cette pandémie n’a fait qu’empirer les choses. Notre action, aussi minime soit-elle, visait à leur redonner un brin d’espoir», ajoute M. Levesque.

Et selon ce dernier, les gens ont très bien répondu. Plusieurs sortaient des maisons ou allaient aux fenêtres afin de nous saluer, d’autres se sont même laissés aller à quelques steppettes.

«On en a même vu certains verser quelques larmes. C’était très touchant, car nous avions l’impression de faire une petite différence dans leur vie. Pendant un instant, on apportait un peu de soleil dans cette période plus sombre», exprime M. Levesque.

L’initiative sera de retour ce samedi à Atholville, mais à beaucoup plus petite échelle. Cette fois, la caravane ciblera davantage les commerces et travailleurs essentiels sur son territoire. Hôpitaux, commerces, foyers de soins…

«La première sortie c’était pour dire à notre population de ne pas lâcher, cette fois ce sera pour dire merci à ceux qui tiennent le fort en cette période trouble, ceux qui sont forcés de travailler», note le conseiller.

À plus long terme, le conseil entend continuer ces clins d’œil à sa population, mais pas nécessairement toujours sous la forme de la caravane. Diverses suggestions sont sur la table impliquant notamment les panneaux électroniques, la poste et les médias sociaux.