Le Parti vert croit qu’il est temps de remettre l’Assemblée législative en marche

Le Parti vert réclame la reprise du processus démocratique à l’Assemblée législative après une autre séance expéditive sans débat ni période de questions pour cause de COVID-19.

La reprise des travaux législatifs à Fredericton, vendredi, aura duré à peine 30 minutes de la prière d’ouverture jusqu’à la sanction royale de la lieutenante-gouverneure, Brenda Murphy.

Cette demi-heure de travaux précédée par un mois d’absence a suffi pour permettre aux députés d’adopter deux projets de loi concernant la lutte au coronavirus.

Afin de réussir cet exploit de rapidité, les quatorze députés présents (le minimum requis par le règlement incluant le président) ont dû donner leur consentement pour accélérer les procédures et sauter certaines étapes.

Le chef du Parti vert et unique représentant de son parti sur place, David Coon, y a consenti, mais pas sans avoir d’abord obtenu un engagement de la part des autres chefs.

«(Ils) ont consenti à discuter de la manière de ramener en toute sécurité la législature à un fonctionnement normal», a-t-il dit.

«J’espère que ce sera la dernière fois que nous nous réunirons à un titre aussi limité, sans période de questions, débat et autres procédures de routine», a-t-il déclaré.

Les verts espèrent ainsi que les partis d’opposition pourront recommencer à demander des comptes au gouvernement malgré la pandémie.

«Essentiellement, notre institution démocratique, le siège de notre démocratie, ne fonctionne pas. Les députés n’ont aucun moyen de représenter correctement leurs électeurs», a déploré M. Coon.

Les députés membres du comité d’administration de l’Assemblée se réuniront au début du mois prochain pour étudier la possibilité de reprendre le travail législatif tout en respectant les directives de la Santé publique pour éviter la propagation de la COVID-19.

Les élus pourraient notamment avoir recours à la téléconférence pour effectuer une partie de leur travail à distance, a proposé M. Coon.

Le premier ministre Blaine Higgs a admis durant son point de presse quotidienne qu’il était «nécessaire de remettre la démocratie en marche» tout en respectant les recommandations de la Santé publique.

M. Higgs entend cependant continuer de miser surtout sur le comité spécial du cabinet sur la COVID-19 dont font partie les chefs des partis d’opposition

«Je crois vraiment que nous sommes sur la bonne voie avec une approche non partisane pour établir une feuille de route pour la reprise économique qui résistera à l’épreuve du temps au moins jusqu’à ce que nous soyons à nouveau sur nos pieds», a-t-il dit.

«Si vous pensez au processus législatif, il n’y a probablement aucun endroit où la politique partisane est plus prononcée et se trouve plus au cœur du processus.»

La demande du Parti vert ne suscite pas beaucoup d’intérêt non plus du côté de l’opposition officielle.

Le président du caucus du Parti libéral, Jean-Claude D’Amours, affirme que les députés doivent avant tout montrer l’exemple en respectant les consignes comme l’isolement et l’éloignement physique.

«Un retour à la normale en paquetant l’Assemblée législative, je ne pense pas que c’est nécessairement une chose à faire actuellement.»

Les libéraux sont satisfaits pour le moment de la collaboration avec le gouvernement et les autres partis au sein du comité spécial du cabinet, assure M. D’Amours.

«Chaque chef de parti à une place au comité et à la chance d’apporter les points de vue et les opinions de son parti. Je pense que c’est le système qui fonctionne le mieux pour l’instant.»

Les députés ont adopté deux projets de loi, vendredi.

Le premier modifie la Loi sur les mesures d’urgence pour donner de nouveaux pouvoirs au gouvernement comme la possibilité de prolonger certains délais dans l’administration de la justice durant l’état d’urgence.

La province pourra aussi créer et gérer ses propres services de garde d’urgence pour les travailleurs essentiels dans les régions où trop peu de garderies se sont portées volontaire pour poursuivre leurs activités durant la pandémie.

Le second projet de loi sur les normes d’emplois permettra au gouvernement d’adopter des directives par règlements pour mettre à l’abri d’un congédiement les travailleurs qui pourraient devoir s’absenter de leur emploi pour une longue période en raison de la COVID-19.