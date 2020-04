Les dommages à l’économie néo-brunswickoise s’annoncent colossaux

Il est difficile à cette heure d’évaluer préciser l’ampleur du recul économique brutal provoqué par la pandémie, tant les incertitudes sont grandes et tant la situation sanitaire évolue rapidement. Les économistes s’accordent pourtant à dire qu’au Nouveau-Brunswick comme ailleurs, une récession sans précédent de plusieurs mois sera suivie d’un rebond rapide de l’activité.

Le Fond monétaire international (FMI) évoque aujourd’hui «les pires conséquences économiques depuis la Grande Dépression» qui a suivi le krach boursier de 1929. Alors qu’il anticipait début janvier un taux de croissance de 2,2% pour l’économie canadienne en 2020, le FMI table désormais sur un recul de 6,2 % cette année.

Le Nouveau-Brunswick pourrait être l’une des premières provinces à reprendre ces activités, mais les dommages sur l’économie s’annoncent colossaux. Le Conference Board of Canada prévoit que le produit intérieur brut (PIB) de la province diminuera de 20,6% au deuxième trimestre, qui se traduira par une contraction de 3,3% sur l’ensemble de l’année.

Le laboratoire d’idées estime que les secteurs du tourisme, de la restauration, de l’hébergement, mais aussi des arts, du divertissement et des loisirs seront les plus touchés.

«L’incertitude économique et les mesures physiques de distanciation étoufferont également le secteur du logement dans les mois à venir, mais une forte baisse des taux d’intérêt devrait soutenir les activités d’achat au deuxième semestre. Les mises en chantier de nouveaux logements, après avoir atteint un sommet en 2019, devraient être en baisse de 14% cette année», peut-on lire dans le rapport.

Sans surprise, tout cela devrait entraîner d’importantes suppressions d’emplois : le Conference Board en prévoit plus 10 000 cette année au Nouveau-Brunswick, ce qui ferait passer le taux de chômage de 7,5 % à 10,7% de janvier à décembre.

Bien que les effets à court terme soient graves, la contraction sera de courte durée et l’économie provinciale entamera sa reprise dans la seconde la moitié de l’année, avancent les auteurs, qui anticipent même un rebond du PIB de 4,8% en 2021.

Ces prévisions laissent entendre que le Nouveau-Brunswick paiera un tribut plus faible que d’autres provinces, car bon nombre d’emplois se concentrent dans les soins de santé et les services et les entreprises profiteront de la baisse du prix des carburants.

À titre de comparaison, le Conference Board s’attend à ce que l’économie de l’Alberta, frappée de plein fouet par la chute des prix du pétrole, subisse un recul plus conséquent de 5,8% cette année.

Le portrait dressé par la Banque Royale plus tôt cette semaine est plus pessimiste. L’institution chiffre la récession annuelle du Nouveau-Brunswick à 4,5%.

«Les fermetures d’entreprises, les licenciements massifs et les heures de travail considérablement réduites pour ceux qui sont encore employés génèrent des répercussions supplémentaires pour d’autres secteurs – conduisant à de nouvelles pertes d’emplois et à une aggravation de la contraction économique.»

Quelle sera l’incidence de ce marasme sur les finances du gouvernement provincial? Il est encore trop tôt pour le dire. La province a déjà engagé des dépenses non prévues par le budget plus de 100 millions de $ pour répondre à la crise sanitaire, mais ce sont certainement les pertes de revenus fiscaux qui fragiliseront le plus sa trésorerie.

Le gouvernement progressiste-conservateur n’a pas encore présenté de mise à jour budgétaire, mais le premier ministre a déjà confirmé que les finances virent au rouge.

«Nous sommes désormais dans un territoire déficitaire très important et je ne vois pas cela changer de sitôt», a déclaré jeudi Blaine Higgs lors de son point de presse quotidien. «L’excédent budgétaire et le paiement de la dette ne sont désormais plus du tout une option.»