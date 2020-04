Les municipalités s’inquiètent pour leurs finances

Qui dit crise économique, dit crise des finances publiques. Les municipalités néo-brunswickoises évaluent déjà à près de 10,5 millions $ les pertes nettes engendrées par la COVID-19 au cours des quatre prochains mois.

Au cours des derniers jours, les associations municipales ont sondé les 104 municipalités de la province pour connaître les pertes de revenus, les coûts supplémentaires et les économies qu’elles anticipent. Près de 90% d’entre elles ont répondu à l’appel, ce qui a permis d’estimer grossièrement le manque à gagner lié à la crise sanitaire à 10,5 millions $ d’ici le 31 juillet 2020.

«Permis de construction, location de salles, toute une panoplie de services aux usagers sont touchés par les mesures de confinement», constate Frédérick Dion, le directeur général de l’Association francophone des municipalités du N.-B.

Le service financier de la Ville de Moncton projette par exemple des pertes de revenus et 3,8 millions d’avril à juillet, en raison de la disparition des recettes liées au stationnement, au Marché des fermiers, aux billets d’autobus, au Zoo de Moncton ou aux permis de construction. Trop peu pour compenser les économies de 1,9 million $ prévues grâce à la réduction des services municipaux.

S’il préfère ne pas se prononcer sur un estimé précis, le directeur général de la municipalité régionale de Tracadie, Daniel Haché, s’attend à un manque à gagner à six chiffres pour 2020.

«Nous n’avons pas de boule de cristal, c’est du nouveau pour tout le monde, il est difficile de prévoir quand commencera la relance économique, alors qu’on n’a pas encore passé la crise», souligne-t-il.

Chose certaine, sa municipalité devra composer avec des pertes liées à la fermeture du Marché Centre-Ville et du complexe sportif S.A. Dionne. L’administration s’attend également à des retards de paiement de taxes et s’interroge quant aux éventuelles conséquences de la pandémie sur les évaluations foncières.

«Notre assiette fiscale a augmenté de 3% à 4% ces dernières années. Si cette croissance n’est plus là, il y aura des répercussions, anticipe M. Haché. On ne peut pas quantifier l’impact immédiatement, on va le découvrir au fur et à mesure.»

Une municipalité ne peut pas présenter un budget déficitaire. Tout manque à gagner risque donc de se répercuter sur les résidents, notamment via le taux de taxation. En effet, les municipalités n’ont pas le droit d’accumuler des surplus de réserve pour leur budget d’administration générale et pour le budget d’eau et égout.

«Ce sont les citoyens qui devront payer d’une façon ou d’une autre», prévient le président de l’AFMNB et maire d’Atholville, Michel Soucy.

Les municipalités ne sont pas admissibles à aucun des programmes d’aide financière mis en place par la province et le fédéral, incluant le programme de subvention de 75% des salaires pour garder les employés au travail et maintenir le lien d’emploi.

L’AFMNB appelle donc Fredericton et Ottawa à présenter des initiatives pour partager le fardeau financier et maintenir les employés municipaux au travail.

«À l’échelle nationale, nous travaillons avec la Fédération canadienne des municipalités. Nous sommes en train de présenter notre dossier et nous allons devenir plus insistants au cours des prochaines semaines», précise Frédérick Dion.

Vendredi matin, le premier ministre Blaine a participé à un appel téléphonique avec une centaine de maires des quatre coins de la province. Selon Michel Soucy, aucune mesure concrète n’a été évoquée à cette occasion.

«On nous a indiqué qu’on allait trouver des solutions ensemble pour faire redémarrer l’économie, mais il n’y a pas eu de proposition concernant l’aide qui pourrait être apportée aux municipalités.»

Il est aussi difficile à cette heure de savoir exactement quand les installations municipales ouvriront de nouveau, ajoute le maire d’Atholville. Comme tant d’autres organisations, les municipalités se retrouvent donc aujourd’hui dans le brouillard.