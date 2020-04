Soupir de soulagement au Village historique acadien

Alors que le monde entier est pendu aux lèvres de nos décideurs politiques face à la pandémie de la COVID-19, c’est business as usual – ou presque – au Village historique acadien de Bertrand. Seule bonne nouvelle, les employés saisonniers du lieu touristique majeur ont appris mercredi qu’ils auront aussi droit au programme de Prestation canadienne d’urgence.

La décision du gouvernement Trudeau d’élargir l’admissibilité de cette aide spéciale en temps de pandémie au coronavirus aux travailleurs saisonniers a provoqué un grand soupir de soulagement de la part du directeur général du VHA, Sylvain Godin.

De ses quelque 160 employés affectés au bon fonctionnement du site historique, plus de 120 auront droit à ce montant à un moment critique. Car la plupart ont vu récemment la fin de leurs prestations d’assurance emploi après la saison de travail de 2019.

«Veux veux pas, on portait tous ce stress-là. Nos employés étaient inquiets, et je les comprends. Je peux te dire que quand on a entendu M. Trudeau, j’ai senti un énorme poids tomber de mes épaules», exprime M. Godin.

À part ça, rien n’a bougé au VHA et rien ne bougera tant que la neige ne sera pas assez fondue pour permettre l’accès au site pour quelques ouvriers affectés aux réparations nécessaires à la suite des dommages amenés par l’hiver.

La gestion de cette période pourrait être quelque peu différente, aux dires mêmes du directeur général, mais rien pour écrire à sa mère pour l’instant.

Cependant, doit-on déjà s’inquiéter pour la prochaine saison touristique? En 2019, le Village historique acadien a connu une augmentation de fréquentation de 8%, avec plus de 60 000 visiteurs. De ce nombre, près de 60% venaient du Québec.

Sylvain Godin n’en est pas encore là pour l’instant. Aucune stratégie d’ouverture n’a été mise sur la table, mais on devrait en savoir davantage d’ici à deux semaines, ajoute-t-il.

«Ça ne me stresse pas parce que nous avons encore du temps devant nous. À ce temps-ci, rien ne bouge au Village. Notre équipe d’interprètes débute en juin. Il n’y a aucun plan B. Actuellement, la priorité est à la santé. Le gouvernement est concentré à aplanir la courbe de contagion et à relever l’économie privée. Évidemment, nous sommes tous impatients de savoir si on va ouvrir en juin, en juillet ou en août ou quel sera le protocole. Mais ce que nous vivons est bien plus qu’une question touristique, c’est une question de la confiance des gens par rapport aux rassemblements», explique Sylvain Godin.

Le journal a aussi posé la question à une autre attraction touristique majeure de la Péninsule acadienne, soit l’Aquarium et Centre marin du Nouveau-Brunswick à Shippagan. L’endroit a connu une saison de fréquentation exceptionnelle en 2019, qui a vu un bond de 21% des entrées. On nous a référés au ministère du Tourisme, des Parcs et de la Culture et à celui de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.

«La priorité du gouvernement provincial est d’assurer la santé et la sécurité des gens du Nouveau-Brunswick. Nous continuons de suivre la situation de près et attendons les recommandations qui viendront des autorités de la Santé publique concernant la reprise des activités. À ce moment-là, nous serons plus en mesure d’envisager des façons de fonctionner en toute sécurité», a répondu Mélanie Sivret, porte-parole du ministère de l’Agriculture, de l’Aquaculture et des Pêches.