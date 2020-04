Un chef au foyer!

À l’heure où les histoires d’horreurs en foyer pour personnes âgées font les manchettes, celle du chef Denis Paradis d’Eel River Dundee est, au contraire, vraiment… succulente.

Depuis quatre ans, celui-ci s’amuse à faire découvrir de nouveaux plats et de nouvelles saveurs aux résidents du Manoir Darlington de Dalhousie, un foyer pour personnes âgées comptant une trentaine de résidents.

«Lui et le reste de l’équipe en cuisine s’assurent de bien les faire manger. Et il n’y a pas de doute qu’ils sont très bien nourris», lance en riant Sylvie Paradis, gérante de l’établissement.

M. Paradis compte une cinquantaine d’années d’expérience comme chef cuisinier.

Originaire de la ville de Québec, il a travaillé pour le compte de plusieurs institutions, notamment l’Université Laval. Il y a six ans, il a suivi sa conjointe et s’est installé au Restigouche en mode préretraite.

Afin de garder la main et de poursuivre sa passion culinaire, il a décidé de cuisiner pour une clientèle peu orthodoxe, celle d’un foyer pour personnes âgées. Auparavant, c’était surtout la restauration, les hôtels, les services de traiteurs…même la cuisine moléculaire.

«C’est ma première expérience de cuisiner pour des personnes âgées, et je m’amuse», relate-t-il.

«Ce n’est pas évident pour eux, ils sont ici sept jours sur sept. Alors mon objectif c’est de les rendre heureux avec ma nourriture, faire une différence dans leur journée en les faisant bien manger. Ils aiment ça et moi, ça me fait plaisir», raconte le chef.

De son propre aveu, son travail aujourd’hui est loin d’être stressant comparativement à ses emplois antérieurs.

«C’est important que les résidents mangent bien, mais, en tant que chef, on veut aussi qu’ils aient du plaisir à le faire. Car manger, ça doit être plaisant. J’essaye donc de mettre toutes mes compétences à satisfaire leur curiosité, sortir un peu des menus plus traditionnels, et faire en sorte que ce soit aussi beau pour les yeux que bon pour le ventre», exprime-t-il.

Tout dernièrement, à Pâques, celui-ci a concocté une assiette brunch de style «cabane à sucre» avec un gâteau mousse comme dessert. Chaque célébration apporte son petit quelque chose de spécial. En fait, il essaye de transposer sa passion pour la cuisine dans ses plats quotidiens. Œuf bénédictin, pâte pomodoro, linguine Alfredo… M. Paradis a épicé le menu du manoir depuis son arrivée.

«Les patates pilées, c’est bien correct une fois de temps en temps, mais pas tous les jours. En venant ici, je m’étais donné le défi de faire goûter les résidents. J’y suis allé graduellement et j’ai gagné leur confiance, si bien qu’aujourd’hui ils goûtent à tout ce que je leur prépare», souligne le chef.

Celui-ci l’avoue, ses patrons sont très ouverts et lui laissent carte blanche pour ses assiettes. Pourvu bien entendu qu’il respecte un certain budget et que la facture ne soit pas trop… piquante.

«Et de ce côté, il est très bon. Il arrive que les assiettes coûtent un peu plus cher à produire qu’une assiette conventionnelle, mais ce n’est jamais exorbitant. Il a travaillé dans le domaine, alors il sait très bien comment gérer cet aspect du travail.»

«Côté nourriture, on est toujours éblouis de voir ce qu’il peut arriver à faire avec ce qu’on lui offre. Ça ressemble à des menus de restaurants. Il gâte vraiment nos résidents. Pour ma part, j’espère sincèrement pouvoir manger aussi bien rendu à leur âge», soutient Mme Borris.

Mais au-delà des plats, elle souligne que la présence de M. Paradis dans son établissement apporte beaucoup plus aux résidents que de simples calories.

«Quand il arrive le matin, il va les voir, jasent avec eux. Ce n’est pas long que l’on entend rire. Il leur fait du bien, les rends heureux», confie la gérante.

Et cet attachement est d’ailleurs mutuel.

«Ils me racontent toutes sortes d’histoire, c’est très touchant. J’ai appris à les connaître et à m’attacher à eux. Avec les résidents et le personnel, on compose une grande famille», souligne M. Paradis qui voue un immense respect à ceux qu’il nourrit.

«Ces personnes, ce sont eux qui ont bâti la société dans laquelle on vit aujourd’hui, et on leur doit un immense respect pour ça. Moi j’essaye de leur rendre la pareille en cuisinant de mon mieux pour eux. Dans mon cœur, j’ai la conviction que toutes les personnes âgées devraient être traitées de la sorte, avoir la chance de manger aussi bien. Quand je vois ce qui se passe ailleurs récemment avec nos aînés, ça me motive doublement à donner mon 100% pour ceux qui sont ici», dit-il.

Pas de homard pendant la pandémie

Aujourd’hui par contre, la situation est un peu moins plaisante pour le chef Paradis ainsi que pour le reste du personnel du Manoir Darlington. Bien qu’aucun cas de la COVID-19 n’y ait été répertorié, l’établissement a néanmoins resserré ses règles afin d’éviter que cela se produise.

«L’ambiance n’est pas idéale. Les portes de l’établissement sont fermées, on se balade avec des masques et des gants, les résidents sont plus inquiets. Mais on comprend tout cela, c’est pour leur bien. La dernière chose que l’on voudrait c’est de faire rentrer ce virus ici par mégarde», explique M. Paradis.

Du coup, la direction a dû annuler le repas de homards prévu le mois prochain pour des raisons sanitaires, une petite gâterie annuelle. «Mais on va leur trouver autre chose. Ce n’est que partie remise», promet Mme Borris.