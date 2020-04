COVID-19: Tout ce qu’il faut savoir samedi matin

Voici les dernières informations sur la pandémie du coronavirus:

Les passagers aériens devront avoir un masque dans leur bagage à main

Les passagers aériens devront dorénavant être munis d’un masque non médical ou d’un « couvre-visage » pour voyager, sans quoi ils pourraient se voir refuser l’accès à bord.

À compter de lundi, les voyageurs « seront invités » à se couvrir le nez et la bouche lorsqu’il est impossible de se tenir à distance des autres, ainsi qu’aux points de contrôle des aéroports lorsque les agents ne peuvent maintenir la distanciation sociale de deux mètres, a indiqué vendredi le ministère fédéral des Transports dans un communiqué. Ils devront aussi se couvrir le nez et la bouche si un employé du transporteur aérien le demande.

Les passagers de tous les vols au départ ou à destination d’un aéroport canadien devront donc démontrer qu’ils ont un masque non médical ou un couvre-visage au moment de l’embarquement, sans quoi ils ne seront pas autorisés à poursuivre leur voyage.

Cette exigence s’appliquera à différents endroits dans les aéroports canadiens, au cours de l’embarquement ainsi que du vol, dans les circonstances que le personnel d’Air Canada jugera incompatibles avec la distanciation physique, a affirmé le transporteur par communiqué.

Il sera demandé aux voyageurs d’abaisser leur couvre-visage pour faciliter la vérification de leur identité à l’enregistrement, comme l’exige la réglementation canadienne, a précisé Air Canada.

À bord, les clients devront porter leur couvre-visage.

Les clients peuvent apporter leur propre couvre-visage, qui peut être une écharpe ou tout autre article similaire en tissu.

Les masques médicaux continuent d’être réservés aux travailleurs de première ligne.

Sur les traversiers et navires, les voyageurs sont invités à porter des masques non médicaux ou des couvre-visages « autant que possible », lorsqu’ils ne peuvent respecter la distanciation sociale, a indiqué le ministère fédéral des Transports. Les passagers pourraient se voir refuser l’embarquement s’ils refusent de se conformer aux directives du transporteur maritime.

Dans le train, l’autobus ou l’autocar, les passagers sont eux aussi « vivement encouragés » à porter un masque non médical ou un couvre-visage « autant que possible ». L’exploitant de ces modes de transport pourrait exiger des passagers qu’ils se couvrent le nez et la bouche lorsque la distanciation sociale n’est pas possible.

Les pénuries de médicaments inquiètent

L’Association des pharmaciens du Canada s’inquiète de la volatilité et de l’augmentation considérable du nombre de pénuries de médicaments signalées en raison de la crise sanitaire.

Les pharmaciens signalent que du 31 mars au 7 avril, le site web du gouvernement contenant le registre obligatoire des pénuries de médicaments recensait une moyenne de 15,9 pénuries par jour.

Dans les mois précédant la pandémie, le registre recensait seulement cinq nouvelles pénuries par jour.

« Ces pénuries touchent un grand nombre de médicaments utilisés pour diverses maladies et indications », a affirmé Barry Power, directeur principal du contenu numérique pour l’Association des pharmaciens du Canada, dans un communiqué publié vendredi après-midi.

Barry Power a ajouté « qu’il devient difficile de prédire l’incidence de ces pénuries sur l’approvisionnement en médicaments au Canada à mesure que la pandémie mondiale évolue ».

L’Association des pharmaciens du Canada a également souligné que trois pénuries importantes étaient liées à la COVID-19; l’hydroxychloroquine, les inhalateurs utilisés pour le traitement de l’asthme et de la maladie pulmonaire obstructive chronique (MPOC) et certains médicaments utilisés dans les unités de soins intensifs, comme les calmants et les relaxants musculaires.

La vente de papier hygiénique augmente

La demande de papier hygiénique au Canada a grimpé en flèche – augmentant de 241% depuis le début de la pandémie de COVID-19.

Derek Nighbors, président de l’Association des produits forestiers du Canada, a révélé vendredi, cette augmentation spectaculaire lors d’un témoignage devant le comité des finances de la Chambre des communes.

Il a déclaré au comité que l’industrie des produits forestiers a rarement joui d’une telle visibilité.

Et ce n’est pas seulement parce qu’elle produit du papier hygiénique, que les Canadiens ont commencé à stocker dès qu’il est devenu clair au début du mois dernier que les commandes de rester à la maison étaient imminentes.

M. Nighbour a déclaré que le secteur fournissait la pâte nécessaire pour fabriquer des lingettes hygiéniques, des serviettes en papier, des masques de protection et des blouses d’hôpital.

Il fournit également les granules de bois, les biocarburants et l’énergie verte qui alimentent ses systèmes de chauffage et des réseaux électriques.

Bien que Derek Nighbor ait qualifié la forte augmentation de la demande de papier hygiénique « d’une sorte d’anomalie » qui ne durera pas, il a également signalé que l’approvisionnement en produits à base de pâte à papier pourrait faire face à des problèmes au fur et à mesure que les scieries du pays ferment leurs portes en raison d’un effondrement des prix du bois d’oeuvre provoqué par la pandémie.

Trente-neuf scieries ont fermé temporairement, ce qui a mis des milliers de personnes au chômage et réduit l’offre de copeaux de bois nécessaires à la fabrication de la pâte.

Les hôpitaux japonnais au bord de l’effondrement

Au Japon, les hôpitaux refusent de plus en plus de malades alors que le pays lutte contre les infections à la COVID-19 et que son système médical d’urgence s’effondre.

Dans un cas récent, une ambulance transportant un homme souffrant de fièvre et de difficultés respiratoires a été rejetée par 80 hôpitaux et forcée de chercher pendant des heures avant de trouver un hôpital du centre-ville de Tokyo qui le soignerait.

Dans un autre cas, un homme fiévreux est finalement arrivé à l’hôpital après que les ambulanciers paramédicaux aient contacté sans succès 40 cliniques.

L’Association japonaise pour la médecine aiguë et la Société japonaise pour la médecine d’urgence ont indiqué que de nombreuses salles d’urgence d’hôpitaux refusent de traiter les personnes, y compris celles qui souffrent d’accidents vasculaires cérébraux, de crises cardiaques et de blessures externes.

Le Japon semblait initialement avoir maîtrisé l’épidémie en s’attaquant à des foyers d’infection dans des endroits spécifiques, généralement des espaces clos tels que des clubs, des gymnases et salles de réunion. Mais cette approche a été dépassée par la propagation du virus et il devient très difficile de retracer l’origine des nouveaux cas.

L’épidémie a mis en évidence des faiblesses sous-jacentes dans les soins médicaux au Japon, qui a longtemps été salué pour son système d’assurance de haute qualité et ses coûts raisonnables. Outre une réticence générale à adopter la distance sociale, les experts dénoncent l’incompétence du gouvernement et une pénurie généralisée d’équipement de protection et d’équipement dont les travailleurs médicaux ont besoin pour faire leur travail.

Avec environ 10 000 cas et 170 décès, la situation au Japon n’est pas aussi grave que celle de New York, où il y a plus de 10 000 décès, ou celle de l’Italie, avec plus de 21 000 décès, selon l’Université Johns Hopkins.

L’armée en renfort dans les CHSLD du Québec

Environ 125 membres des Forces armées canadiennes (FAC) qui possèdent une formation dans le domaine de la santé iront prêter main-forte dans les CHSLD du Québec dès samedi.

Le premier ministre Justin Trudeau en a fait l’annonce vendredi matin, devant sa résidence.

« Ça, c’est une bonne nouvelle. Je veux remercier Justin Trudeau pour ça », s’est réjoui le premier ministre François Legault après coup. Il avait été informé de la décision d’Ottawa plus tôt en journée.

Des ressources seront déployées vendredi pour recueillir l’information nécessaire sur le terrain, mais les premières équipes de renfort arriveront dès samedi, selon un communiqué des FAC.

Ces équipes – composées d’infirmiers, de techniciens médicaux et de personnel de soutien – pourront prodiguer des soins médicaux ou coordonner les besoins dans les établissements de soins de longue durée.

Le gouvernement fédéral regarde du côté de la Croix-Rouge canadienne et dans sa banque de bénévoles pour voir s’il pourrait envoyer d’autres ressources dans les établissements de soins de longue durée.