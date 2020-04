Aucun nouveau cas de COVID-19; 92 personnes se sont rétablies

La Santé publique ne rapporte aucun nouveau cas de COVID-19 dimanche au Nouveau-Brunswick.

Sur les 118 cas déjà confirmés, 66 sont liés à un voyage, 42 sont des proches de cas confirmés, et 10 sont des cas de transmission communautaire. Aucun cas n’est présentement sous investigation.

Pendant la pandémie, 13 personnes ont été hospitalisées et huit d’entre elles ont depuis reçu leur congé de l’hôpital. Cinq patients demeurent hospitalisés, et trois d’entre eux se trouvent à l’unité des soins intensifs.

Jusqu’à maintenant, 92 personnes se sont rétablies. À ce jour, 10 742 tests de dépistage ont été effectués.

«Il est encourageant de constater que l’augmentation du nombre de cas confirmés est lente, a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell. Il est tout à fait normal de se demander si cela démontre que l’éclosion tire à sa fin. Mais nous ne devons pas brûler les étapes et nous devons continuer à faire tout ce que nous pouvons pour ralentir la propagation de la COVID-19.»

Le premier ministre, Blaine Higgs, a dit qu’il est fier de la façon dont les gens ont suivi les directives de la Santé publique et contribué à ralentir la propagation du virus.

M. Higgs a indiqué que, jusqu’à maintenant, les efforts ont été principalement axés sur la lutte contre l’éclosion et la mise en place de mesures pour assurer la sécurité de la population, mais que le gouvernement a commencé à planifier l’étape du rétablissement une fois que le virus sera contenu.

«Lorsque le temps sera venu de retourner à un mode de vie plus normal, nous devrons y aller progressivement, a déclaré M. Higgs. Les gens vont retourner au travail et les entreprises vont rouvrir leurs portes, mais cela n’arrivera pas du jour au lendemain. Il est important de reprendre nos activités à un rythme approprié pour aider à protéger le Nouveau-Brunswick le plus possible des répercussions économiques de cette pandémie, tout en continuant à garder les gens en sécurité et en santé.»