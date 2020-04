DrinkNB: une solution hors du commun pour affronter la crise

Un nouveau service de livraison de bières et de cidres artisanaux des quatre coins de la province a récemment été lancé dans le Sud-Ouest. Son fondateur espère étendre ses activités dans d’autres régions au cours des prochaines semaines.

La nécessité est la mère de l’invention, a écrit un jour un certain Platon.

Cette citation, qui ne date pourtant pas d’hier, résume bien ce qui a poussé Adam Clawson à mettre sur pied un nouveau service de livraison, le mois dernier.

Cet entrepreneur de Fredericton est le propriétaire de la cidrerie artisanale Red Rover. Comme à peu près tous les joueurs de son industrie, il a dû s’adapter rapidement lorsque la COVID-19 est arrivée comme un chien dans un jeu de quilles.

«Nous avons réduit les heures d’ouverture de notre point de vente. Puis, nous l’avons fermé. Nous avons commencé à livrer nos produits dans la région de Fredericton», raconte-t-il en entrevue téléphonique.

Il y a environ trois semaines, il a commencé à réfléchir aux moyens d’éviter de mettre à pied ses employés. Il voulait aussi donner un coup de main aux autres brasseurs de la province, qui forment une communauté tissée serrée.

«Je me suis dit que si j’étais un consommateur, je voudrais appuyer les entreprises locales. Le problème, c’est que pour faire, il faudrait que je choisisse parmi tous les producteurs que j’ai à coeur.»

C’est que toutes les microbrasseries n’offrent pas la livraison locale gratuite. Et dans certains cas, ce service est gratuit, mais seulement pour les commandes importantes. Le seuil est fixé en dollars ou en nombre de canettes.

Cela complique la tâche des gens qui veulent se faire livrer des bières provenant de différents producteurs de la province.

Les commandes sont assemblées dans l’entrepôt de la cidrerie Red Rover, à Fredericton, avant d’être livrées dans certaines communautés du Sud-Ouest de la province. – Gracieuseté

Adam Clawson – qui a été l’un des instigateurs de l’Association des producteurs d’alcool artisanal du N.-B., il y a quelques années – a donc contacté quelques confrères pour leur proposer de livrer leurs bières.

C’est ainsi qu’est né le projet DrinkNB, qui ne cesse de prendre de l’ampleur depuis. Il collabore maintenant avec une vingtaine de microbrasseries.

«Les coûts associés à la livraison sont élevés. Et c’est risqué de le faire seul. On offre donc à plusieurs producteurs – qui n’ont pas les ressources pour faire la livraison seuls – de livrer leurs produits. Il y a même des producteurs qui faisaient eux-mêmes la livraison qui ont laissé faire et qui nous ont confié cela parce que c’est plus facile pour eux», explique Adam Clawson.

Sur le site de DrinkNB, il est maintenant possible d’acheter des dizaines de bières et de cidres produits au Nouveau-Brunswick. Les prix affichés sont légèrement plus élevés que ceux chez Alcool NB, parfois aussi peu qu’une vingtaine de cents par bouteille.

On y trouve même des croustilles de la marque néo-brunswickoise Covered Bridge. Les consommateurs peuvent mettre ce qu’ils veulent dans leur panier virtuel, sans nécessairement se limiter à une seule brasserie.

DrinkNB offre présentement ses services dans la région de Fredericton, à Saint-Jean, à Quispamsis et à Rothesay. Dans la plupart des secteurs couverts, la livraison est gratuite pour les commandes de plus de 100$ (et coûte 9$ pour les plus petites commandes).

D’autres communautés devraient être ajoutées à la liste très prochainement, dont Moncton, dit Adam Clawson.

«Jusqu’à maintenant, la réaction des consommateurs est incroyablement positive. Nous couvrons de nouveaux secteurs chaque semaine. Si tout se passe bien, ce projet pourrait demeurer après la pandémie.»