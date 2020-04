Journal d’une confinée: «Un sourire ne transmet pas le virus»

NDLR: Jusqu’au 4 mai, l’Acadie Nouvelle met ses lecteurs en vedette. Nos journalistes vous présentent des individus ou des familles des régions acadiennes qui vivent le confinement de façon inspirante, amusante ou intéressante.

À travers le télétravail, son rôle de conseillère municipale, ses cours de KangooJump, deux ados à occuper et à coiffer ainsi qu’un chien à sortir et à toiletter, Marie-Lou Noël jongle avec une gestion pas toujours facile du confinement forcé. Quotidien d’une femme pleine de vie en cette période apathique.

On ne parle plus de la pluie et du beau temps dans cette résidence de Shippagan. Les discussions tournent plutôt sur la pandémie de la COVID-19 et sur ce qu’on va bien faire maintenant, après un mois à rester à la maison.

Becky jappe. Il vient de voir une nouvelle personne marcher dans la rue derrière le Pizza Delight.

«Au début, c’est cute de sortir le chien pour aller prendre une marche. Mais là…», rigole l’agente de liaison au recrutement au CCNB.

De son propre aveu, la réalité de la situation l’a frappée de plein fouet durant le week-end de Pâques. Car même si elle adore sa fille Maxime, âgée de 14 ans, et son fils Raphaël, âgé de 12 ans, la conversation entre adultes pour cette mère monoparentale lui manque.

«Mes enfants sont résilients. Ils comprennent et j’ai répondu du mieux que j’ai pu à leurs questions. Maxime a gardé son réseau social avec Internet. Raphaël joue à des jeux vidéo en ligne avec ses amis. Mais là, on est dans la période de transition où nous ne savons plus trop quoi faire ensemble. On a fait tous les casse-tête de la maison. Des fois, Raphaël vient jouer aux échecs avec moi. Il se préparait pour un gros tournoi à Néguac qui a été annulé. Il me bat tout le temps. Ou il est vraiment bon ou c’est moi qui ne suis pas bonne…», affirme-t-elle avec entrain.

Pour le moment, toute la famille est encore dans sa bulle, avoue Marie-Lou, et ça se passe relativement bien. Elle à son télétravail, eux à leurs ordis. Quand ils se retrouvent ensemble dans le salon, en soirée, il se crée un certain malaise, car chacun attend que l’autre prenne l’initiative. Il faut alors trouver un certain équilibre dans ce qui va satisfaire tout le monde.

«Il y avait un sondage dans l’Acadie Nouvelle qui demandait si nous étions prêts pour deux autres mois de confinement. J’ai répondu non!», lance-t-elle, amusée.

Heureusement, Marie-Lou peut laisser aller son trop-plein deux fois par semaine avec ses cours de KangooJump, dont elle est l’enseignante en temps normal. Cet exercice aérobique se fait avec des bottes de rebond.

Habituellement, elle accueille une trentaine de participants au pavillon de l’UMCS. Là, pandémie oblige, elle se sert de la cuisine, d’où elle diffuse en ligne ses séances le jeudi soir et le dimanche matin.

Il y a aussi son engagement en tant que conseillère municipale, qu’elle prend vraiment à coeur. Si les réunions publiques ont été laissées de côté, les rencontres via Zoom sont régulières. Car crise ou non, les dossiers doivent avancer.

«On a pu régler l’histoire de la vitesse en ville. Ça dérangeait nos citoyens et on a fait appel à la GRC. On continue à passer nos messages d’urgence. On doit aussi composer avec la dénonciation citoyenne. On reçoit des messages, mais personne ne sait vraiment quoi faire. On est malhabile et l’entraide laisse place au jugement des fois. On oublie des fois qu’un sourire ne transmet pas le virus. Il y a de l’information, de la désinformation, de la réinformation… On ne sait plus trop où donner de la tête», fait-elle remarquer.

Chose certaine, Marie-Lou Noël et ses deux ados comprennent que ce que l’on vit présentement est historique. À part le chien, qui jappe de nouveau à la vue d’un nouveau marcheur dans la rue. Mais est-ce que nous en sortirons changés?

«Je n’ai pas encore d’opinion là-dessus, admet celle qui fêtera ses 40 ans en juin. Pendant le verglas, tout le monde s’est dit qu’il fallait dorénavant une génératrice. Là, comment peut-on se préparer pour une prochaine pandémie? Ce sera à la population à décider.»