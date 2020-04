Sentiers de VTT: aussitôt rouverts, aussitôt refermés

La réouverture des sentiers de VTT du Nouveau-Brunswick a été de courte durée. Depuis samedi, l’organisme QuadNB demande une fois de plus à ses membres de ne pas circuler sur les milliers de kilomètres de sentiers afin de respecter l’ordonnance demandant que toutes les mesures soient prises pour favoriser la distanciation sociale.

L’organisme avait annoncé la fermeture de tous les sentiers quelques jours avant Pâques pour une période d’au moins deux semaines pour éviter une propagation potentielle de la COVID-19. Des amateurs de VTT ont cependant fait circuler une pétition pour demander leur réouverture.

À la suite d’une discussion avec Mike Holland, ministre des Ressources naturelles et du Développement de l’énergie, les responsables de QuadNB croyaient avoir reçu le feu vert pour rouvrir les sentiers – ce qui est arrivé le 16 avril – mais il s’agissait d’un malentendu, admet Roger Daigle, président de QuadNB.

«Le ministre m’a rappelé vendredi. Il n’était pas content. Il croyait qu’on allait garder les sentiers fermés pendant au moins deux semaines. Ça faisait seulement une semaine. Mais après une discussion, il a accepté de voir ce que ça pourrait donner tant que les gens respectent la distanciation sociale.»

Samedi, Roger Daigle a été contacté par le premier ministre Blaine Higgs qui lui a demandé de fermer les sentiers pour que QuadNB soit conforme avec la Loi sur les mesures d’urgence. En effet, le gouvernement provincial aurait reçu plusieurs plaintes concernant des rassemblements de quadistes.

«Les gens se disent qu’en gardant une distance, ils seront corrects. C’est vrai. Je fais moi-même beaucoup de quads et ça pourrait marcher, mais ce n’est pas tout le monde qui le fait. On a rouvert nos sentiers pour deux jours et j’ai aussi reçu des photos où l’on voit sept ou huit véhicules avec des gens groupés ensemble.»

Samedi en fin de journée, Carl Urquhart, ministre de la Sécurité publique, a fait savoir qu’il trouve qu’il est «prématuré» de permettre la tenue de telles activités.

«Nous savons que la majorité des utilisateurs de sentiers sont conscients des questions de sécurité et sont respectueux des règles, mais nous savons également qu’il serait impossible de s’assurer que les gens ne s’approchent pas à moins de deux mètres les uns des autres et ne se rassemblent pas en groupe sur les milliers de kilomètres de sentiers», a dit M. Urquhart.

Bien que la vaste majorité des sentiers sont actuellement fermés en raison du dégel printanier, QuadNB ne veut surtout pas donner l’impression qu’il ne veut pas coopérer avec le gouvernement provincial.

«Cette maladie est sérieuse. C’est pour notre sécurité qu’on nous demande de respecter les mesures. Si on ne les respecte pas, on pourrait tomber malade.»