Shippagan: la pandémie sert de catalyseur pour un service de livraison

Maud Michel, de Caraquet, a pu recevoir une caisse d’huîtres grâce à la livraison à domicile de Cielo Glamping Maritimes. Ses garçons Damien et Quentin semblent très contents. - Gracieuseté

La crise de la COVID-19, aussi inquiétante soit-elle, n’a pas que du mauvais. Elle peut aussi servi de catalyseur dans la recherche d’idées innovantes pour servir la communauté en période de confinement.

Prenons l’exemple de Cielo Glamping Maritimes, de la région de Shippagan. La pandémie a évidemment forcé l’annulation de plusieurs réservations de leurs chalets de luxe. Mais elle a aussi accéléré le processus de mise en place d’un projet de livraison de produits locaux à domicile.

Un mal pour un bien, dans un sens.

Patrick Gauvin et Emilie LeBlanc ont donc prêté leur expertise d’affaires à divers producteurs locaux à travers une boutique en ligne.

La première semaine de commande a été un véritable succès: pas moins de 50 clients ont fait appel à leurs services et ont obtenu, sur le perron de leurs portes, des Huîtres Mallet ou encore divers autres produits comme de l’esturgeon fumé, du pâté d’esturgeon, du miel de la Distillerie Fils du Roy de Petit-Paquetville, des aliments de l’érable de la Sucrerie Chiasson de Paquetville et bien d’autres produits divers.

«La situation avec la COVID-19 a devancé notre plan, explique Patrick Gauvin. Ç’a été un peu notre élément déclencheur. Nous avions plus de temps pour travailler le projet, car notre idée de départ était de lancer ce service à l’automne. On voulait aider nos amis des Huîtres Mallet et d’autres producteurs de produits locaux qui ont perdu des marchés à rendre leurs produits accessibles à la communauté. Ça leur assure des revenus, même si ça ne se compare pas en temps normal.»

Une première distribution dans la Péninsule acadienne mercredi a ajouté près de 250 kilomètres au compteur de la voiture du couple Gauvin-LeBlanc. En fait, la demande est telle qu’ils ajouteront une autre journée de livraison dans la région Chaleur, le jeudi. Déjà, on réfléchit à intégrer d’autres routes à travers la province.

Car il est déjà décidé que ce service de livraison à domicile se poursuivra après la fin de la période de confinement.

«Les gens étaient vraiment contents de nous voir. Ils nous envoyaient le pouce en l’air à travers la fenêtre. C’est apprécié. Nous allons aussi ajouter d’autres produits», fait part Patrick Gauvin, visiblement très heureux du succès de cette initiative qui vient en quelque sorte diversifier l’offre de son entreprise, finaliste en 2019 du Grand Prix du tourisme canadien dans la catégorie du tourisme durable.

Des pertes énormes

Une diversification qui arrive à point nommé, car la crise actuelle a vu Cielo Glamping Maritimes perdre plusieurs locations de ses dômes.

Heureusement, une clientèle locale continue de fréquenter les lieux, tout en respectant à la lettre les consignes de la Santé publique. Les chalets sont nettoyés et désinfectés de fond en comble après chaque location et aucun contact n’est permis.

«On ne sait pas encore l’ampleur de nos pertes, mais on sait que c’est quand même énorme. On a coupé toutes les dépenses inutiles», fait part le fondateur et copropriétaire.