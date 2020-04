La GRC arrête un homme qui aurait fait plusieurs victimes en Nouvelle-Écosse

Un tireur actif a tenu la police sur le qui-vive en Nouvelle-Écosse avant d’être finalement arrêté dimanche matin. Il aurait blessé plusieurs personnes avant d’être intercepté, vêtu d’un uniforme de policier.

Gabriel Wortman a été arrêté par la Gendarmerie Royale du Canada (GRC) à la station-service Irving Big Stop d’Enfield, en Nouvelle-Écosse, à environ 35 km à l’ouest du centre-ville de Halifax.

Les policiers n’ont pas précisé le bilan des victimes du tireur, ni la nature de leurs blessures.

L’histoire s’est amorcée samedi soir.

Un premier tweet de la GRC, publié vers minuit, heure locale, demandait à la population d’éviter le secteur de Portapique et de ne pas sortir pendant que la police enquêtait sur des plaintes relatives à des coups de feu.

La caporale Lisa Croteau, porte-parole du détachement de la GRC de la Nouvelle-Écosse, a indiqué que la police avait été avisée vers 22 h 30 de la présence dans le secteur « d’une personne portant une arme à feu ». La police a compris que le tireur était actif.

Plusieurs agents en provenance de toute la province ont été dépêchés sur les lieux.

Des évacuations se sont déroulées dans le quartier où la première plainte a été signalée.

La situation s’est compliquée lorsque l’homme s’est emparé d’un véhicule de la GRC identifié sur le côté arrière par le numéro 28B11.

Le suspect a ensuite changé de véhicule, a indiqué la GRC. Il était au volant d’un véhicule utilitaire Chevrolet de couleur argentée.

Dans un gazouillis publié à 9 h 00, heure locale, dimanche matin, la GRC a demandé de nouveau aux citoyens de Portapique de se mettre

à l’abri à l’intérieur de leur résidence et de verrouiller les portes. Ce village riverain de la baie de Cobequid est situé à 41 kilomètres à l’ouest de Truro.

Près de 90 minutes plus tard, le suspect aurait été aperçu plus au nord, sur la route 4, près du terrain de camping Hidden Hilltop. Il a ensuite pris l’autoroute 102 dans la région de Brookfield.

La GRC a identifié le suspect comme étant Wortman, un homme âgé de 51 ans. Il s’agit d’un homme blanc, chauve, aux yeux verts, qui mesure environ six pieds et deux pouces. L’homme était considéré comme « armé et dangereux ».

Un homme identifié comme étant Gabriel Wortman est denturologiste

à Dartmouth, selon le site internet de la Société de denturologie de la Nouvelle-Écosse. La photo du suspect diffusée par la GRC correspond aux images vidéo d’un individu qui a accordé une entrevue sur la denturologie au réseau CTV Atlantic en 2014.

Une tragédie inconcevable

Tom Taggart, un conseiller qui représente le secteur de Portapique dans la municipalité de Colchester, a déclaré que sa petite communauté est ébranlée.

« C’est un endroit tout simplement merveilleux et paisible, et l’idée qu’une telle chose puisse se produire ici est incroyable, a-t-il confié en entretien téléphonique de son domicile de Bass River, à environ 3 km du secteur quadrillé par les policiers.

« Les gens choisissent de vivre ici puisque c’est tranquille et paisible, et c’est carrément une tragédie », a-t-il ajouté.

M. Taggart a mentionné qu’il ne connaissait pas personnellement Wortman, mais qu’il avait discuté avec lui à quelques reprises au téléphone de divers enjeux municipaux.

Il a reconnu qu’il sait où se trouve la « fabuleuse maison » de Wortman située sur Portapique Beach Road. Il a souligné que le suspect possède de nombreuses autres propriétés dans le secteur, et qu’il partageait son temps entre Portapique et son cabinet situé à Dartmouth.

Il a décrit Portapique comme étant « un lieu de villégiature », qui compte environ 100 âmes à longueur d’année _ et 250 pendant l’été.

« Tu ne peux tout simplement imaginer que quelque chose comme ça se produise ici, a-t-il répété. Je ne peux pas le concevoir. »