Itinérance: le défi du confinement dans les refuges

Le directeur de la Maison Nazareth, Jean Dubé estime que le confinement est le plus grand défi des itinérants pendant la pandémie de COVID-19. Il leur impose un maximum d’une heure de sortie quotidienne bien qu’ils souffrent souvent de problèmes de santé mentale et de toxicomanie.

«C’est une mesure difficile à avaler pour eux», constate M. Dubé.

Il a observé l’atmosphère se détériorer entre les 80 habitants de son refuge de 15 000 pi2, dont les travailleurs ont marqué le sol pour permettre le respect des consignes de distanciation sociale.

«Quand les résidents sont anxieux, il y a des chicanes, témoigne-t-il. Mais la plupart d’entre eux se disciplinent et se surveillent depuis qu’ils ont compris à quel point le virus se répandait. S’il entrait chez nous, ce serait une catastrophe.»

Le directeur se réjouit de l’aide que les sans-abri ont apportée à son équipe en participant au ménage et à la cuisine.

«Ils ont vu dans nos visages que c’était difficile», raconte-t-il.

La moitié de son personnel a arrêté le travail pendant la pandémie. Il avance que ses employés restants effectuent des semaines de 80 heures, avec de l’équipement de protection depuis quelques jours seulement.

«Ils sont épuisés, observe-t-il. Chapeau à eux!»

La coordonnatrice du développement communautaire pour le comité directeur des sans-abri du Grand Moncton, Lisa Ryan juge que les refuges ne reçoivent pas le soutien dont ils ont besoin.

Le gouvernement fédéral a toutefois accordé une aide de 669 000$ à ceux de Moncton et de 979 000$ à ceux de Saint-Jean pour éviter qu’ils deviennent des foyers d’infection.

Mme Ryan indique que tous les itinérants de la métropole ont échappé à la COVID-19 pour l’instant, malgré leurs difficultés à accéder au système de santé et leur système immunitaire souvent affaibli.

La clinique Salvus et la John Howard Society ont quand même aménagé un centre d’isolement pour eux dans un motel de Moncton grâce à l’argent du gouvernement fédéral. Il a ouvert durant la fin de semaine des 11 et 12 avril et peut accueillir 22 personnes.

«Les mesures de confinement sont très difficiles à respecter pour ceux qui n’ont nulle part où s’isoler», rappelle toutefois Mme Ryan à propos des itinérants qui dorment dehors.

La Ville de Moncton participe à la prévention de l’éclosion de COVID-19 chez eux en essayant de leur donner les moyens d’entretenir leur hygiène alors que les bibliothèques (et leurs salles de bain publiques) sont fermées.

La municipalité dispose de quatre toilettes mobiles, dont trois près du Centre Avenir et une près du Centre Communautaire Lions sur la rue St-George. Ses services prévoient d’y ajouter du désinfectant pour les mains. Ils ont aussi ajouté 14 poubelles à des endroits stratégiques (près des soupes populaires, des parcs, etc.). Ils tentent enfin de louer des stations de lavage de mains.