Les crabiers doivent prendre le large vendredi

Si la météo le permet, les pêcheurs de crabe des neiges prendront la mer dans le sud du golfe Saint-Laurent plus tard cette semaine. La date d’ouverture est toujours fixée au vendredi 24 avril, confirme Pêches et Océans Canada.

Il y a quelques semaines, Pêches et Océans Canada a reporté la date d’ouverture de la saison dans la zone 12, qui englobe la majeure partie du sud du golfe, afin de permettre à l’industrie de mettre en place des mesures de santé et de sécurité pour protéger les travailleurs des conséquences potentielles de la COVID-19.

Les membres du comité sur la date d’ouverture doivent se rencontrer mercredi pour fixer une date d’ouverture, dit Joël Gionet, président de l’Association des crabiers acadiens.

«La pêche doit ouvrir ce vendredi, à moins que la météo ne soit pas au rendez-vous.»

Bien que la pandémie de la COVID-19 en préoccupe plusieurs, Joël Gionet a espoir que les pêcheurs du Nouveau-Brunswick connaîtront une bonne saison. Dimanche après-midi, ils étaient nombreux à terminer les derniers préparatifs sur le quai de Caraquet.

«On n’est pas vraiment inquiet. Il n’y a pas eu beaucoup de cas (de la COVID-19) au Nouveau-Brunswick. Tous les propriétaires de bateaux ont passé le même message à leur équipage: Ne sortez pas et restez chez vous lorsque vous ne travaillez pas. Je pense que ça va bien aller. Il y a moyen d’avoir une bonne saison de pêche si tout le monde met l’épaule à la roue et fait attention.»

D’autres mesures hygiéniques ont été prévues sur les bateaux pour s’assurer que les membres de l’équipage puissent se laver ou de désinfecter les mains plus souvent.

Le pêcheur d’expérience est aussi persuadé que le crabe des neiges trouvera preneur sur les marchés internationaux. Les États-Unis et le Japon sont les principaux acheteurs du crabe des neiges du Nouveau-Brunswick.

La semaine dernière, Gilles Thériault, président de l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick, soulignait que les Japonais souhaitent toujours acheter du crabe, alors que la situation aux États-Unis est plus complexe.

Des marchés traditionnels comme les casinos, les croisières et les restaurants ont plus ou moins cessé leurs activités depuis le début de la pandémie.

«On nous dit que pour le moment, il y a une forte demande qui se développe sur le marché des détaillants, mais à un prix moindre», a dit M. Thériault. n Plusieurs crabiers sont prêts pour le début de la pêche aux quais de Caraquet et de Shippagan. – Acadie Nouvelle: David Caron Baleines noires: des casiers sans bouées

La COVID-19 et les marchés ne sont pas le seul défi qui attend les pêcheurs de crabe des neiges. La présence des baleines noires dans les eaux du golfe du Saint-Laurent les préoccupe également. Ils devront à nouveau se conformer à des règlements visant à protéger cette espèce en voie de disparition.

Cette année, Pêches et Océans Canada a mis en place un nouveau protocole de fermeture saisonnière dans les eaux du golfe. Au lieu d’instaurer une zone de fermeture statique en début de saison – elle a été abolie -, des fermetures seront appliquées dans les régions où des baleines sont détectées plus d’une fois en 15 jours. Les régions touchées demeureront fermées jusqu’au 15 novembre 2020.

De son côté, Joël Gionet fait partie d’un groupe de 10 pêcheurs qui mettront à l’essai de nouvelles pièces d’équipement visant à réduire les empêtrements avec le géant mammifère marin.

«Nous allons pouvoir pêcher dans les zones fermées avec un système de casiers sans bouées. Les tests de l’automne dernier ont été positifs. Le taux de réussite avait un taux de 100%. On va donc pouvoir l’essayer directement sur le terrain pour voir si ça fonctionne vraiment en mer, dans les intempéries et tout ça. C’est une bonne nouvelle.» – DC Inquiétudes chez les travailleurs d’usine

Avec la saison de pêche qui approche à grands pas, les travailleurs d’usine de transformation demeurent inquiets.

Un questionnaire élaboré par le groupe ASTS (Aide et soutien aux travailleuses et travailleurs des secteurs saisonniers), qui milite pour les droits des travailleurs saisonniers, démontre que 82,7% des répondants sont inquiets pour leur santé, alors qu’un autre 10,7% ont affirmé être un peu inquiet.

Plus de la moitié (54,4%) pensent que la saison de pêche devrait être annulée et un peu moins du tiers (27%) favorise le report du début de la saison.

Un total de 14,4% croient que la saison devrait aller de l’avant, à condition de donner le choix aux employés d’adhérer au Programme canadien d’urgence. Cette prestation imposable permet aux Canadiens de toucher à 2000$ par mois pendant un maximum de quatre mois.

Le député d’Acadie-Bathurst, Serge Cormier, comprend leurs préoccupations. Il promet de continuer d’être à l’écoute des besoins des travailleurs en cette période difficile.

«Je ne vois pas qui ne pourrait pas être inquiet. Ils sont inquiets pour leur sécurité. C’est pour ça qu’en ce moment, on fait en sorte qu’il ait des mesures pour protéger les employés dans les usines. C’est pour ça que j’ai demandé qu’on reporte le début de la saison. La ministre (Bernadette) Jordan ne l’a pas reporté au 1er mai comme je le souhaitais, mais la saison a quand même été reportée de quelques semaines. J’espère que les usines ont pris leurs responsabilités et ont mis en place des mesures pour assurer la santé et la sécurité des employés.»

Accès limité aux ports de Lamèque, de Shippagan et de Caraquet

En raison de la pandémie de la COVID-19, l’accès aux ports de Lamèque, de Shippagan et de Caraquet sera limité à compter du 20 avril.

À Caraquet, seuls les propriétaires de bateaux commerciaux, de pêcheurs et les membres d’équipage, les employés autorisés par les usines et les acheteurs, les entreprises fournissant des services aux utilisateurs et à l’administration portuaire, les membres du conseil du conseil d’administration du Port de Caraquet et toute autre personne autorisée auront accès aux installations.

À Lamèque et à Shippagan, les personnes qui ont besoin d’accès au quai devront obtenir un laissez-passer auprès de l’administration portuaire.

Les véhicules des services d’urgence (GRC, ambulances, pompiers), des gardes pêche, de la Garde côtière, de la Ville de Shippagan et de Pêches et Océans Canada ainsi que les camions de déchets pourront également accéder au quai.

Dans les deux cas, la décision de restreindre l’accès au quai a été prise de concert avec Pêches et Océans Canada.

Plus de renseignements sont disponibles en contactant les administrations portuaires de Lamèque, de Caraquet et de Shippagan.