COVID-19: tout ce que vous devez savoir mardi matin

La COVID-19 a encore fait plus de 100 morts en 24 heures, lundi, au pays.

Le nombre de décès atteint maintenant 1690, selon les données rendues publiques à 4h, mardi matin. C’est 103 morts de plus qu’à pareille heure, la veille.

C’est donc dire que le coronavirus a fait près de 700 victimes au pays au cours des cinq derniers jours. Il en avait fait un peu plus de 1000 au cours des cinq semaines précédentes.

En date de mardi matin, il y avait 36 831 cas confirmés et présumés au Canada. Il s’agit d’une augmentation de 1775, ce qui équivaut à environ 5%.

Voici le décompte des cas, des décès et des guérisons, par province:

Québec: 19 319 confirmés (incluant 939 morts, 3847 guérisons)

Ontario: 11 184 confirmés (incluant 584 morts, 5515 guérisons)

Alberta: 2908 confirmés (incluant 59 morts, 1230 guérisons)

Colombie-Britannique: 1699 confirmés (incluant 86 morts, 1039 guérisons)

Nouvelle-Écosse: 721 confirmés (incluant 9 morts, 248 guérisons)

Saskatchewan: 316 confirmés (incluant 4 morts, 238 guérisons)

Terre-Neuve-et-Labrador: 257 confirmés (incluant 3 morts, 191 guérisons)

Manitoba: 246 confirmés (incluant 6 morts, 143 guérisons), 8 présumés

Nouveau-Brunswick: 118 confirmés (incluant 98 guérisons)

Île-du-Prince-Édouard: 26 confirmés (incluant 23 guérisons)

Canadiens rapatriés: 13 confirmés

Yukon: 11 confirmés (incluant 8 guérisons)

Territoires du Nord-Ouest: 5 confirmés (incluant 5 guérisons)

Nunavut: Aucun cas confirmé

Total: 36 831 (8 présumés, 36 823 confirmés incluant 1690 morts, 12 579 guérisons).

Sur la planète, le site WordOMeter fait état de près de 2,5 millions de cas d’infection et de 171 000 morts.

Le site dénombre maintenant 792 000 infectés aux États-Unis, dont 42 000 morts.

Des chercheurs détectent une réponse immunitaire mystérieuse au coronavirus

Le système immunitaire de certaines personnes infectées par le coronavirus semble lancer une contre-attaque mystérieuse face à cet envahisseur, ont constaté des scientifiques chinois.

Des chercheurs de l’université Fudan, à Shanghaï, ont étudié 175 volontaires qui avaient survécu à la COVID-19.

Ils n’ont détecté chez eux que des niveaux très faibles, voire inexistants, des anticorps qui devraient normalement circuler dans leur organisme après avoir combattu le virus.

Environ 30% des sujets, et surtout ceux âgés de moins de 40 ans, n’ont jamais développé de niveaux élevés d’anticorps au SRAS-CoV-2.

Les scientifiques chinois croient donc qu’une autre réponse immunitaire, encore inconnue, est responsable de leur guérison.

Les marchés de la planète suivent le pétrole

Les marchés de la planète ont plongé mardi, après qu’un effondrement de la demande eut poussé le cours du pétrole brut sous la barre des 0 $US pour la première fois de l’histoire.

En début de séance en Europe, le FTSE 100 britannique perdait 1,7%, le DAX allemand 2,4% et le CAC français 2,2%.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles glissait de 1,3% et l’indice élargi S&P de 1,7%.

Du côté de l’Asie, le Nikkei 225 a reculé de 2% à Tokyo, le Kospi de 1% en Corée du Sud et la bourse de Hong Kong de 2,2%.

Les marchés ont fondu de 2,5% en Australie et de 0,9% à Shanghaï.

À la Bourse des matières premières de New York, le baril de pétrole brut valait – 7,40 $ US.

Trudeau promet des protocoles pour prévenir le gaspillage de matériel médical

Ottawa évitera désormais de détruire du matériel médical de ses précieuses réserves nationales en s’assurant qu’il soit distribué avant la date limite d’utilisation, a promis le premier ministre Justin Trudeau.

M. Trudeau a déclaré devant la Chambre des communes qu’il avait été à la fois surpris et consterné d’apprendre que deux millions de masques respiratoires de type N95 et plus de 400 000 paires de gants médicaux avaient dû être jetés l’an dernier parce qu’ils étaient périmés depuis 2014.

« Nous avons été très troublés par cette histoire », a-t-il déclaré, en réponse à une question du chef conservateur Andrew Scheer, lors du retour aux Communes lundi.

M. Scheer a aussi reproché au gouvernement d’avoir coupé le financement pour la préparation en cas de pandémie, le faisant passer de 73 millions $ en 2014 à 51 millions $ en 2019.

Le premier ministre a promis que les protocoles seront revus afin que le matériel soit désormais distribué avant de dépasser sa durée de conservation et que les stocks soient ensuite regarnis.