De l’aide pour les OSBL

La province du Nouveau-Brunswick tend la main aux groupes sans but lucratif touchés par la COVID-19.

Ces organismes sont dorénavant éligibles au Fonds d’investissement communautaire qui offrira des subventions variant entre 500$ et 10 000$ pour leur venir en aide, a annoncé Blaine Higgs, mardi.

«Les organismes sans but lucratif et les groupes communautaires du Nouveau-Brunswick jouent un rôle clé dans la création de communautés dynamiques et ils vont nous aider à relancer notre économie après cette pandémie», a affirmé le premier ministre.

«Cette aide vise à combler des lacunes au niveau du soutien existant qui est mis à leur disposition par le gouvernement fédéral. »

Le formulaire de demande et des renseignements au sujet du programme sont disponibles sur le site web du gouvernement.