Higgs souhaite un report des pêches

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, souhaiterait que l’ouverture des pêches printanières soit reportée au 15 mai.

C’est ce qu’il a répondu à un journaliste lors de la conférence de presse quotidienne sur la COVID-19 qui cherchait à savoir si le gouvernement provincial était satisfait des mesures prises par les usines de transformation de la province pour protéger les travailleurs.

«Nous cherchons à reporter la saison au 15 mai au plus tôt. Nous allons demander aux usines de respecter les règlements et consignes de la santé publique, comme maintenir la distanciation physique et le port d’équipement et de vêtements de protection», a dit Blaine Higgs, tout en ajoutant que de nombreux pourparlers ont eu lieu à ce sujet avec le gouvernement fédéral.

Il n’a pas précisé s’il faisait référence à la saison de pêche au crabe des neiges ou à celle du homard ou aux deux. En principe, la pêche au crabe des neiges pourrait commencer le 24 avril. Les membres du comité sur la date d’ouverture doivent se rencontrer mercredi pour trancher et les crabiers sont prêts à prendre la mer.

Par contre, l’Union des pêcheurs des Maritimes a récemment demandé au gouvernement fédéral de préciser sa position quant à savoir s’il reportera la saison au 15 mai ou s’il l’annulera tout court. Il demande aussi la confirmation d’un plan d’urgence comprenant un large éventail de mesures de soutien adaptées aux réalités saisonnières de l’industrie de la pêche.

Depuis, Ottawa a élargi l’accès à la prestation canadienne d’urgence afin de permettre aux travailleurs saisonniers d’obtenir une prestation imposable 2000$ par mois pendant quatre mois, mais aucun plan spécifiquement dirigé envers l’industrie de la pêche n’a encore été annoncé.

Malgré de nombreuses mesures de prévention mise en place dans les usines de transformation, six employés de l’entreprise E.Gagnon et Fils, en Gaspésie, ainsi qu’un homme de pont, ont été atteints de la COVID-19 au début avril. Après plus de deux semaines d’arrêt, l’usine a repris ses activités en début de semaine.