Journal d’une confinée: Catherine Haché travaille sur sa collection de vêtements COVID-19!

NDLR: Jusqu’au 4 mai, l’Acadie Nouvelle met ses lecteurs en vedette. Nos journalistes vous présentent des individus ou des familles des régions acadiennes qui vivent le confinement de façon inspirante, amusante ou intéressante.

Nichée dans son petit atelier de couture, Catherine Haché fredonne l’air de sa chanson préférée. Ici, la jeune femme de Nigadoo ne voit pas le temps passer. Elle profite du confinement pour rafraîchir sa garde-robe.

Pas question de traverser la période d’isolation sociale, aussi longue soit-elle, devant Netflix.

En entrevue, l’artiste âgée de 26 ans souligne qu’elle tenait à occuper son temps de façon productive.

«Dès le début du confinement, j’ai réalisé qu’il fallait que je me tienne occupée. J’ai commencé en faisant du ménage avec l’idée de me débarrasser des trucs dont je n’avais plus besoin.»

Ce «ménage» a pris une tournure différente lorsque la jeune femme a découvert dans sa chambre une valise remplie de vêtements d’été.

«Il y avait une robe que je traînais depuis au moins trois ans et que je ne portais pas, car elle était trop grande pour moi», a-t-elle expliqué.

«Habituellement, j’en aurais fait don, mais là je me suis dit que j’avais tout le temps du monde pour apprendre à la modifier à mon goût.»

Il aura fallu sept jours, divers tutoriels et plusieurs tasses de thé, mais Mme Hachey a finalement réussi à réduire la longueur, ajouter des poches et modifier les bretelles de sa longue robe bleue.

«Au bout d’une semaine, j’avais terminé mon projet et j’ai réalisé qu’avec YouTube, ma machine à coudre ainsi que les conseils de ma mère, j’étais à présent invincible en terme de couture», a-t-elle ajouté en rigolant.

C’est à ce moment qu’elle a décidé de répéter l’expérience avec d’autres morceaux désuets.

«J’ai fait le tri de tous les vêtements dans ma garde-robe qui ne me plaisaient plus afin de les modifier. Vraiment, j’ai décidé de donner une deuxième vie à mes vieux vêtements.»

La jeune femme a aussi demandé à sa mère de faire pareil. Du fait, elle a «hérité» d’encore plus de tissus avec lequel oeuvrer.

«La collection COVID-19 est toujours en production!», a-t-elle lancé.

Depuis le début du confinement, Mme Haché a complété plusieurs créations, dont des shorts faits d’une robe et une camisole faite à partir d’un chandail à manches longues.

Elle s’est aussi aventurée dans la confection de coussins pour les yeux, de sacs fourre-tout et de pochettes pour crayons.

«Honnêtement, je les aime tous également», a-t-elle témoigné.

«Ils ont tous leurs petits défis et imperfections. Chaque création est unique. En ce moment, je travaille sur un « romper » (un vêtement une pièce) et il me donne beaucoup de fil à retordre, mais une fois que j’aurai fini, je pense qu’il sera mon préféré.»

La jeune femme utilise une machine à coudre qui appartenait autrefois à la tante de sa mère pour confectionner ses pièces.

Après quelques réglages, elle affirme qu’elle fonctionne toujours à merveille.

«Le bruit constant de l’aiguille me calme beaucoup», confie-t-elle.

«J’ai l’habitude de me perdre dans mes pensées lorsque je suis créative, mais quand je couds, je suis très concentrée et excitée de franchir les étapes.»

Confinée depuis plus d’un mois, l’artiste constate déjà une amélioration dans sa dextérité.

Elle a aussi une nouvelle appréciation pour les travailleurs et travailleuses qui oeuvrent dans les usines de fabrication.

«Le confinement m’a permis de découvrir une nouvelle passion et celle-ci m’a beaucoup sensibilisé aux femmes qui travaillent dans des usines de production avec des conditions de travail pénible.»

«Je crois que c’est très important de comprendre comment les choses sont fabriquées afin d’apprécier ce qu’on a et de diminuer notre empreinte écologique», dit-elle.