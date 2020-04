Test de dépistage: plus besoin d’attendre le résultat à côté du téléphone

Les Néo-Brunswickois qui ont subi un test de dépistage de la COVID-19 n’auront plus besoin d’attendre l’appel téléphonique de la Santé publique pour connaître leurs résultats.

Depuis mardi, le site web MaSantéNB (www.masante.gnb.ca) permet aux patients de vérifier eux-mêmes les résultats de leur test de dépistage.

«Grâce à ce nouveau portail, les patients pourront obtenir les résultats de leurs tests de dépistage plus rapidement, et ce, tout en restant en sécurité à la maison », a déclaré la médecin-hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell.

«Cet accès plus rapide aux résultats permettra de soulager une partie du stress associé au processus de dépistage et permettra aux gens qui ont reçu des résultats positifs de prendre des mesures immédiates afin de protéger la santé de leur famille et de leur communauté.»

Tous ceux qui ont visité une clinique de dépistage du coronavirus depuis lundi ont obtenu un code pour s’inscrire sur le site web. Leurs résultats devraient y être affichés de 24 à 48 heures après le test.

Si un test s’avère positif, la personne atteinte de la COVID-19 recevra immédiatement de l’information sur le web sur l’isolement et les façons de limiter davantage la propagation du virus.

La Santé publique continuera aussi à contacter par téléphone les personnes atteintes.

«En ce moment, nous testons de 300 à 500 personnes par jour et tous ces tests sont négatifs. Toutes les personnes qui attendaient ces résultats pourront désormais y accéder en ligne. C’est un outil vraiment, vraiment formidable», a illustré Dre Russell.

L’arrivée du site web permet aussi de libérer une partie du personnel de la Santé publique pour l’affecter à d’autres tâches, a souligné la médecin-hygiéniste en chef.

Le test de dépistage sont destinés à ceux qui éprouve deux symptômes ou plus apparentés à la COVID-19 comme la fièvre supérieure à 38 degrés Celsius, la toux, le mal de gorge, l’écoulement nasal et le mal de tête.

Ceux qui pensent qu’il pourrait être atteint du coronavirus doivent téléphoner à leur médecin de famille ou à Télé-Soins 811 afin d’obtenir un rendez-vous dans une clinique de dépistage.

MaSantéNB a été créé avec le soutien de l’Inforoute Santé du Canada, une organisation indépendante à but non lucratif financée par le gouvernement fédéral.

Dre Jennifer Russell assure que les informations personnelles des Néo-Brunswickois qui se retrouveront sur le site web seront adéquatement protégées.

«Je n’ai aucune inquiétude au sujet de l’information personnelle des gens. J’ai confiance dans les méthodes qui ont été mises en place», a-t-elle dit.

MaSantéNB n’est pas la seule innovation provoquée dans le domaine de la santé en raison de la pandémie de COVID-19.

Depuis le début de la crise, les médecins néo-brunswickois sont notamment encouragés à remplacer les visites en cabinet par un appel téléphonique ou la vidéoconférence.

Le premier ministre du Nouveau-Brunswick, Blaine Higgs, espère que cet usage accru de la technologie en santé perdurera après la pandémie

«J’espère que nous pourrons poursuivre et approfondir ce que nous avons appris ici. Il serait dommage de renoncer aux innovations que nous avons mises en œuvre dans la fonction publique et chez d’autres prestataires de services en dehors», a commenté M. Higgs.

«Je pense que l’avenir est dans la cybersanté et il est extrêmement important pour nous de pouvoir répondre à la demande.»