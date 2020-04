COVID-19: ce que vous devez savoir mercredi matin

Pour une troisième journée consécutive, la COVID-19 a fait plus de 100 morts en 24 heures, mardi, au pays.

Le nombre de décès atteint maintenant 1834, selon les données rendues publiques à 4h, mercredi matin. C’est 144 morts de plus qu’à pareille heure, la veille.

C’est donc dire que le coronavirus a fait plus de 800 victimes au pays au cours des six derniers jours. Il en avait fait un peu plus de 1000 au cours des cinq semaines précédentes.

En date de mardi matin, il y avait 38 422 cas confirmés et présumés au Canada. Il s’agit d’une augmentation de 1591, ce qui équivaut à environ 4,3%.

Voici le décompte des cas, des décès et des guérisons, par province:

Québec: 20 126 confirmés (incluant 1041 morts, 4048 guérisons)

Ontario: 11 735 confirmés (incluant 622 morts, 5806 guérisons)

Alberta: 3095 confirmés (incluant 61 morts, 1273 guérisons)

Colombie-Britannique: 1724 confirmés (incluant 87 morts, 1041 guérisons)

Nouvelle-Écosse: 737 confirmés (incluant 10 morts, 286 guérisons)

Saskatchewan: 320 confirmés (incluant 4 morts, 252 guérisons)

Terre-Neuve-et-Labrador: 257 confirmés (incluant 3 morts, 194 guérisons)

Manitoba: 246 confirmés (incluant 6 morts, 150 guérisons), 9 présumés

Nouveau-Brunswick: 118 confirmés (incluant 102 guérisons)

Île-du-Prince-Édouard: 26 confirmés (incluant 23 guérisons)

Canadiens rapatriés: 13 confirmés

Yukon: 11 confirmés (incluant 8 guérisons)

Territoires du Nord-Ouest: 5 confirmés (incluant 5 guérisons)

Nunavut: Aucun cas confirmé

Total: 38 422 (9 présumés, 38 413 confirmés incluant 1834 morts, 13 178 guérisons).

Sur la planète, le site WordOMeter fait état de près de 2,5 millions de cas d’infection et de 179 000 morts.

Le site dénombre maintenant 819 000 infectés aux États-Unis, dont 45 300 morts.

Une 13e victime en Atlantique

La pandémie de COVID-19 a par ailleurs fait une 13e victime en Atlantique.

Le gouvernement de la Nouvelle-Écosse a annoncé, mardi, que le coronavirus a fait un dixième mort dans la province.

La victime résidait dans un foyer de soins pour personnes âgées de Halifax.

Ailleurs en Atlantique, trois personnes sont décédées du coronavirus à Terre-Neuve-et-Labrador depuis le début de la crise.

La Nouvelle-Écosse a rapporté 16 nouveaux cas de COVID-19, mardi, pour porter le total à 737 depuis le début de la pandémie. Du nombre 286 sont considérés comme guéris.

Selon la Santé publique, pas moins de 10 foyers de soins pour personnes âgées sont aux prises avec le coronavirus, ce qui représente 128 résidents et 62 employés.

En date de mercredi matin, les autorités recensent 1138 cas de COVID-19 dans les quatre provinces de l’Atlantique.

Le taux de mortalité s’établit à 1,1% alors que le taux de guérison est de 52% jusqu’à présent.

Dans l’ensemble du pays, le taux de mortalité est de 4,8% alors que le taux de guérison s’élève à 34,2%

Le bilan dans l’Île-du-Prince-Édouard est demeuré inchangé mardi, à 26 cas confirmés. Là-dessus, 23 cas sont considérés comme « rétablis ».

Le premier ministre Dennis King a indiqué que son gouvernement envisageait maintenant le début d’un déconfinement progressif au début de mai.

La médecin hygiéniste en chef, la docteure Heather Morrison, a expliqué qu’on commencerait par autoriser certaines activités à l’extérieur et des procédures électives dans le réseau de la santé.

Les marchés hésitent en raison du pétrole

Les marchés de la planète hésitaient mercredi, alors que le cours du pétrole continuait de glisser et que les inquiétudes se multipliaient quant aux répercussions économiques de la pandémie.

En début de séance en Europe, le FTSE 100 britannique prenait 0,8%, le DAX allemand 1% et le CAC français 0,5%.

À New York, avant l’ouverture des marchés, la moyenne Dow Jones des valeurs industrielles et l’indice élargi S&P s’amélioraient de 1%.

Du côté de l’Asie, le Nikkei 225 a reculé de 0,7% à Tokyo. Toutes les autres bourses ont terminé en hausse: Shanghaï de 0,6%, Hong Kong de 0,4% et Séoul de 0,9%.