COVID-19: quatrième journée avec zéro nouveau cas

Aucun nouveau cas d’infection au coronavirus n’a été déclaré au Nouveau-Brunswick pour une quatrième journée consécutive, mercredi.

C’est la huitième fois en 12 jours que la province ne recense aucune nouvelle infection.

Des 118 cas recensés depuis le début de la pandémie, 104 personnes se sont rétablies.

Cinq personnes sont hospitalisées, dont une aux soins intensifs. Il n’y a eu aucune admission à l’hôpital en raison de cette maladie depuis 10 jours.

Des iPad dans les foyers de soins

Le gouvernement provincial fournira des tablettes iPad aux foyers de soins pour aider les résidents à rester en contact avec leurs êtres chers. Chaque foyer de soins recevra une tablette pour 10 résidents, ce qui représentera environ 480 tablettes au total.

Le gouvernement travaille avec BrunNet Inc., qui assurera la livraison des tablettes aux foyers de soins et qui fournira du soutien, au besoin, en ce qui a trait à leur utilisation.

De plus, pour faire le meilleur usage possible des tablettes, chacun d’entre elles comprendra une application de soins virtuels. Cette application permettra aux médecins de fournir des soins à distance aux résidents.

«Nous comprenons à quel point il est difficile pour les résidents des foyers de soins d’être coupés de leur famille. Nous espérons que cet outil donnera aux résidents et au personnel une excellente occasion de rapprocher les familles le plus possible, compte tenu des circonstances», a affirmé le premier ministre, Blaine Higgs lors de la conférence de presse quotidienne sur la COVID-19.

«Notre gouvernement explorera d’autres façons d’utiliser ces tablettes afin d’améliorer la vie des résidents des foyers de soins, a dit M. Higgs. Il ne s’agit que d’une façon de tirer parti de la technologie durant la pandémie.»