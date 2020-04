Des iPad seront distribués pour connecter les aînés avec leurs proches

Les résidents des foyers de soins du Nouveau-Brunswick pourront rester connectés avec leurs proches et les professionnels de la santé durant la pandémie grâce à la technologie.

Le premier ministre Blaine Higgs a annoncé mercredi l’achat de tablettes électroniques pour les personnes âgées qui vivent en foyers de soins.

Fredericton fournira 480 tablettes iPad ou l’équivalent d’une tablette pour dix résidents.

Le gouvernement espère ainsi aider les personnes âgées à rester en contact avec leurs proches même si les visites sont interdites dans les foyers de soins depuis le début de la pandémie de COVID-19.

«Nous comprenons à quel point il est difficile pour les résidents des foyers de soins d’être coupés de leur famille. Nous espérons que cet outil donnera aux résidents et au personnel une excellente occasion de rapprocher les familles le plus possible, compte tenu des circonstances», a déclaré le premier ministre.

Les tablettes électroniques permettront notamment aux aînés de voir leur proche avec le vidéobavardage (videochat) lorsqu’elles sont connectées à internet.

Les appareils seront aussi équipés d’une application de soins virtuels pour permettre aux médecins de fournir des soins à distance aux résidents.

«Notre gouvernement explorera d’autres façons d’utiliser ces tablettes afin d’améliorer la vie des résidents des foyers de soins, a dit M. Higgs. Il ne s’agit que d’une façon de tirer parti de la technologie durant la pandémie de COVID-19», a indiqué M. Higgs.

Puisque les résidents devront se partager les tablettes électroniques, celles-ci seront nettoyées entre chaque usage afin d’éviter qu’elles ne deviennent un véhicule pour la propagation du coronavirus, a assuré le premier ministre.

L’entreprise de services de technologie de l’information BrunNet de Fredericton assurera la livraison des tablettes et fournira du soutien pour leur utilisation.

Fredericton n’a pas dévoilé le budget de cette initiative. Le modèle de tablette électronique d’Apple le moins coûteux, le iPad mini, se vend 529$ avant la TVH.

Le Nouveau-Brunswick emboite notamment le pas à la Nouvelle-Écosse qui a annoncé le mois dernier la distribution de 800 iPad dans les résidences pour personnes âgées de la province.