Bernard Imbeault, fondateur de Pizza Delight, est décédé

Bernard Imbeault, fondateur de la franchise Pizza Delight, est décédé mardi soir à l’âge de 75 ans.

L’homme d’affaires acadien souffrait de la maladie de Parkinson depuis 2007. Il laisse derrière lui ses filles Nisk et Iris, ses fils Inouk, Elki, Samuel et Jacob.

Originaire de Matane, Bernard Imbeault a commencé ses études à l’Université de Moncton en 1966. Il s’associe à trois autres étudiants pour gérer un garage Irving et un concessionnaire Renault. Deux ans plus tard, il faisait l’acquisition d’un comptoir de pizzas à emporter à Shediac et cofondait la Corporation Pizza Delight, à seulement 24 ans.

Il paie le concept 110 000$ alors qu’il n’a rien – sa mère hypothéqua sa maison pour lui fournir la mise de fonds – mais la chaîne deviendra quelques décennies plus tard un symbole de la restauration acadienne, comptant plus d’une centaine d’établissements à travers l’est du pays.

Devenu le groupe Imvescor en 2000, son empire est aussi devenu propriétaire des restaurants Mikes, Scores et Baton Rouge, avant d’être avalé par le Groupe d’alimentation MTY en 2017 dans le cadre d’une transaction évaluée à 248 millions $.

Discret, Bernard Imbeault n’accordait que de très rares entrevues aux médias. «Ce n’est pas un showman», confie son fils Samuel.

«C’était une personne simple, généreuse et tranquille. Il était fier de ses accomplissements mais ne cherchait pas la reconnaissance ou l’attention. Au cours de sa carrière, il a toujours été capable d’identifier les occasions excitantes et la confiance de le faire. Au cours des quinze dernières années, il a été rattrapé par sa santé, mais il a réussi à rester de bonne humeur et fort dans cette période difficile.»

Grand philanthrope, l’entrepreneur contribuait aux campagnes de financement de l’Université de Moncton, la Mount Allison University, du CHU Dr-Georges-L.-Dumont ou des organismes pour jeunes. La plupart du temps, il s’assurait que son nom n’y soit pas associé. «Ça ne l’intéressait pas d’être sous les projecteurs», souligne son fils.

Sa plus grande passion? «Ç’a toujours été la famille, répond Samuel. Il était père de famille avant d’être un homme d’affaires. Dans sa vie professionnelle, comme sur le plan personnel, il voulait toujours s’assurer de bien faire.»

Le maire de Shediac, Roger Caissie, lui a également rendu hommage, soulignant son implication auprès du Club Rotary.

«Bernard Imbeault est certainement l’un de plus grands bâtisseurs et homme d’affaires que la ville de Shediac ait connu», écrit-il.

Bernard Imbeault a aussi été président du conseil d’administration du Centre international pour le développement de l’inforoute en français et siégé aux conseils d’administration d’AIMS, de Ganong Bros Limited et de l’Orchestre de la francophonie canadienne. Le Conseil économique du Nouveau-Brunswick (CÉNB) décernera le titre «d’Entrepreneur émérite» en 2012.

La présidente du Conseil économique du N.-B., Marie Chamberlain, affirme que les entrepreneurs francophones de la province viennent de perdre un géant et un pionnier qui a laissé sa marque «bien au-delà de nos frontières».

«Bernard Imbeault était connu comme une personne qui a rêvé grand, qui a su oser et qui a innové dans son domaine», ajoute-t-elle.