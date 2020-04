Les crabiers prendront la mer vendredi, deux semaines de sursis pour les homardiers

La pêche au homard ouvrira au plus tôt le 15 mai à 6h dans le nord-est du Nouveau-Brunswick, annonce Pêches et Océans Canada. De leur côté, les crabiers vont entamer leur saison comme prévu ce vendredi à 10h.

Un avis a été émis mercredi matin pour la pêche au homard.

La date d’ouverture pour le homard pourrait être reportée de quelques jours si les conditions météorologiques ne sont pas favorables.

La pêche fermera le 30 juin.

L’avis concerne notamment la zone 23, qui couvre la région Chaleur, la Péninsule acadienne et une partie du comté de Northumberland. Les zones 24 et 26, au large de l’Île-du-Prince-Édouard, sont aussi concernées.

Normalement, la pêche au homard ouvre vers le début mai, mais compte tenu la situation entourant la pandémie de la COVID-19, plusieurs acteurs clés de l’industrie demandaient à Pêches et Océans Canada de reporter l’ouverture d’au moins deux semaines.

Quant à la pêche au crabe, les membres du comité de la date d’ouverture ont tenu une téléconférence mercredi en fin de matinée. Tel que prévu, ils prendront la mer dès vendredi matin. Selon Environnement Canada, la météo s’annonce favorable ce week-end.

Pêches et Océans Canada s’engage toujours à soutenir l’industrie de la pêche et de l’aquaculture durant ce temps difficiles. Plus de mises à jour sont à confirmer au cours des prochaines semaines quant aux mesures prévues pour assurer la sécurité des pêcheurs et des travailleurs.