Des mesures extrêmes pour transformer le crabe tout en se protégeant du coronavirus

Si – officiellement – les usines de transformation se disent prêtes à recevoir leurs premiers chargements de crabe des neiges en fin de semaine, elles se préparent, à mots couverts, à vivre «une année d’enfer».

À moins d’un changement de dernière minute (mauvaises prévisions météo ou une volte-face de la ministre Bernadette Jordan qui déciderait de retarder le début de la saison en raison de la COVID-19), les crabiers de la Péninsule acadienne prendront le large vendredi matin, sur le coup de 10h. Direction zone 12, dans le golfe du Saint-Laurent, le plus important territoire de capture de ce crustacé.

Les navires devraient donc retoucher terre dimanche ou tôt lundi avec leurs premières cargaisons, qui prendront rapidement la route des usines où le crabe sera cassé, cuit et transformé.

Coronavirus oblige, ces mêmes usines ont travaillé d’arrache-pied depuis quelques semaines et investi des sommes importantes afin de préparer leurs installations à temps pour faire face à une situation jamais vue.

Elles sont prêtes autant que faire se peut, assure Gilles Thériault, président de l’Association des transformateurs de crabe du Nouveau-Brunswick, qui regroupe une douzaine d’entreprises et donne de l’ouvrage à près de 2500 personnes.

«Nous avons apporté tous les changements demandés et nous sommes même allés plus loin que les exigences de la Santé publique. Les transformateurs ont tout mis en place pour protéger leurs employés et la communauté. Et même si nous nous aventurons dans un terrain nouveau avec beaucoup d’inconnus, nous sommes satisfaits de ce qui a été fait», relate-t-il.

Plexiglas entre chaque station de travail. Port obligatoire d’une visière longue, de lunettes de protection et de masques. Les équipes de travailleurs entreront dans les édifices par groupes restreints. Aucun croisement ne sera toléré. En tout temps en dehors des installations de traitement (cafétéria, toilettes, etc.), la distanciation d’au moins deux mètres sera obligatoire. La température des employés sera prise à l’entrée. Leur état de santé devra montrer patte blanche, sinon ils seront renvoyés manu militari à la maison. Pas de passe-droit.

Des restrictions s’appliquent même à l’extérieur des lieux des usines. L’employeur limitera à deux le nombre de personnes dans une automobile en cas de covoiturage. Il y aura le conducteur et le passager devra s’asseoir à l’arrière, en diagonale. Le conducteur aura aussi le mandat de nettoyer et désinfecter son véhicule.

«On va marcher les fesses serrées et il n’y aura pas de pardon», nous dit un responsable d’une usine de transformation qui désire garder l’anonymat.

Rassurer ceux qui ont peur

Malgré toutes ces mesures très strictes, les employés ont peur, a fait savoir dans nos pages de jeudi Jean-Maurice Leclair, le président du syndicat de travailleurs de l’usine Ichiboshi, à Caraquet.

«Les travailleurs sont inquiets de rentrer au travail. Il y en a qui ne rentreront pas. Il y en a qui m’ont appelé en larmes», a-t-il indiqué.

Là-dessus, M. Thériault consent que les transformateurs ont tout fait ce qui était humainement possible pour préparer mentalement les employés à une saison qui ne sera assurément pas comme les autres.

Des employés heureux de reprendre le boulot, mais qui devront également faire face à une opinion publique qui désapprouve tout rassemblement en cette période de confinement. L’ambiance risque de ne pas être à la joie, selon ce que nous avons pu obtenir comme commentaires.

«Nous en avons rassurés beaucoup quand nous leur avons montré nos démarches et avec quel sérieux nous prenons la situation, a tenu à avertir M. Thériault, conscient des inquiétudes dans les communautés. Comme la province ne compte que peu de cas, cela a aussi apaisé nos employés. La très grande majorité est prête à rentrer au travail. Si l’opinion publique pense que nous ne respectons pas les consignes, elle se trompe. Nous ne sommes pas les méchants de l’histoire.»

Malgré ces paroles rassurantes, il est clair que l’industrie marche sur des oeufs actuellement. Un seul cas de la COVID-19 et on arrête tout.

«Si ça arrive, des bateaux seront au large et vont revenir avec leurs cargaisons. Que va-t-on faire avec ça? On espère que les capitaines seront compréhensifs et arriveront aux quais avec de petites quantités de crabe pour nous éviter de longs quarts de travail. On se fie à la bonne foi de nos employés, mais on se fie aussi à celle des crabiers», explique notre intervenant anonyme, qui ne comprend pas la logique d’avoir permis de démarrer la saison dans de telles conditions.

À ce sujet, M. Thériault est persuadé que les crabiers comprennent bien la situation dans les usines et qu’ils sont prêts à coopérer. Quant à une possible annulation de la saison, il rappelle que ce n’est pas l’avis général non seulement au N.-B., mais aussi au Québec et dans les autres provinces des Maritimes.

«Les crabiers veulent aller pêcher et ils acceptent de revenir avec des quantités réduites, confie le président de l’Association des transformateurs de crabe du N.-B. Ils savent que nos usines fonctionneront à une capacité réduite. Nous ne pensions pas à reporter la saison, mais il est vrai que nous avions demandé qu’elle démarre le 1er mai. La ministre a décidé que ce serait le 24 avril. Au moins, cela nous a donné assez de temps pour nous préparer», admet M. Thériault.