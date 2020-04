Les mets pour emporter et les services au volant sont-ils sécuritaires?

De longues files d’autos longeaient les restaurants à service rapide, la fin de semaine dernière, à Bathurst. Est-il risqué de se faire plaisir avec des plats à emporter pendant la crise? Voici ce qu’il faut savoir.

Les risques de transmission lors de la commande à l’auto et livraison à domicile sont faibles, rassurent les experts.

Cela dit, il n’y a rien de mal à prendre quelques précautions pour en avoir le cœur net.

Keith Warriner, professeur en science alimentaire à l’Université de Guelph, suggère de se laver les mains avant et après avoir manipulé les emballages.

Ceci est dû au fait que le virus peut vivre jusqu’à 24 heures sur du carton et 72 heures sur des surfaces en plastique, selon certaines recherches.

Le professeur se fait toutefois rassurant en entrevue avec La Presse.

Si personne ne tousse ou n’éternue en manipulant votre commande, il n’y a pas de cause à s’inquiéter, aurait-il précisé.

«Quand on parle de la survie du virus, ce n’est qu’un aspect. Il doit aussi être transmis.»

«Le risque est relativement faible. Il ne faut pas s’en faire avec ça.»

Lors d’une livraison à domicile, le professeur suggère de respecter «une bonne distance» avec le livreur.

Pour encore plus de tranquillité d’esprit, il ajoute qu’il n’est pas une mauvaise idée de réchauffer la nourriture ou le breuvage reçu au service au volant.

Une tendance populaire dans la région Chaleur

Le service au volant du restaurant St-Hubert Express, à Bathurst, est régulièrement bondé ces temps-ci.

Vendredi dernier, les autos débordaient même jusqu’à la rue Saint-Anne.

«Nous sommes beaucoup plus occupés qu’à l’habitude», affirme le propriétaire, Hervé Mallet.

Ce dernier constate que l’intérêt envers les plats à emporter grandit au fur et à mesure que le confinement se prolonge.

«Avec les chiffres (de personnes rétablies) qui s’améliorent, on fait de plus en plus de ventes.»

En ce qui concerne les chances de contamination au service au volant et lors de livraisons, M. Mallet estime lui aussi qu’ils demeurent très minces.

«On essaie d’éviter le plus possible les contacts, autant pour la protection de nos employés que celle de nos clients», a-t-il souligné.

À domicile, par exemple, les livreurs du Saint-Hubert préconisent une approche zéro contact, ou ils déposent la commande à l’extérieur et avisent le client par téléphone de la récupérer.

Tous les paiements sont effectués à l’avance.

Du côté de Pizza 13, au centre-ville de Bathurst, le service de plats à emporter fait aussi le bonheur de plusieurs becs salés.

Antoine Attard,le propriétaire-chef, remarque que le nombre de commandes varie en fonction des périodes de paie.

«Nous avons une semaine qui est plutôt calme et une qui est plus chargée (…)», a-t-il fait savoir.

Dans les deux cas, le chef dit toutefois travailler fort pour minimiser les risques de contamination.

«Chaque fois que je fais une livraison aux voitures, je désinfecte le sac plastique que j’utilise pour récupérer l’argent liquide. Dans le cas où je sors avec la machine à débit, je la désinfecte aussi. J’amène toujours les pizzas directement dans les véhicules et je les dépose, soit dans le coffre ou du côté passager pour garder la plus longue distance entre moi et le client.»

M. Attard porte aussi des gants, qu’ils changent avant chaque livraison.

Il assure que le risque de contamination par les pizzas est extrêmement faible puisqu’elles ont été cuites à 500°C avant d’être déposées directement dans une boîte en carton à usage unique.

Enfin, le restaurant Cast & Crew de Bathurst fait également fureur avec ses plats à emporter ces temps-ci.

«Nous avons décidé d’opter pour un nouveau menu, adapté à la situation actuelle. Les réactions ont été très positives», témoigne la gérante, Robyn Gammon.

Le restaurant prendrait actuellement plus de 110 commandes par soir, et ce, en seulement 4 heures.

La gérante explique qu’un «poste de ramassage» fut installé à l’entrée du Cast & Crew, de même que des marqueurs au sol pour faciliter la distanciation physique.

«De plus, nous n’autorisons que deux personnes à la fois dans le restaurant», a-t-elle mentionné.

«Ça, c’est notre situation en avant. Mais le dévouement à la santé et à la sécurité s’étend jusqu’à l’équipe de cuisine, qui se lave constamment les mains, porte des gants et désinfecte les surfaces sans arrêt.»

Mme Gammon conclut qu’il est «tout à fait compréhensible» d’avoir des inquiétudes par rapport aux plats à emporter.

Elle soutient par contre que la livraison à domicile sans contact peut être une bonne option pour les plus soucieux.