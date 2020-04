Un plan de reprise économique sur le point d’être dévoilé

Une lente et difficile reprise économique est sur le point de s’amorcer au Nouveau-Brunswick.

Le premier ministre Blaine Higgs a promis jeudi de dévoiler son plan de reprise «dans les prochains jours».

«Alors que notre province entre lentement dans sa phase initiale de relance, je tiens à vous avertir que ce ne sera pas aussi facile que d’appuyer sur un bouton», a-t-il déclaré durant son point de presse quotidien.

«Nous devrons agir de manière stratégique et ouvrir les entreprises lentement à mesure que nous nous adaptons à notre nouvelle réalité.»

Le conseil des ministres et le comité spécial du cabinet sur la COVID-19 auquel participent les chefs des partis d’opposition collaborent à l’élaboration de ce plan, a indiqué M. Higgs.

Fredericton entend notamment présenter une liste des secteurs économiques qui pourront reprendre leurs activités en fonction de leur capacité à respecter les directives de la Santé publique.

L’équipement de protection personnel et une distance d’au moins deux mètres entre les individus seront des incontournables au sein des entreprises, a souligné Blaine Higgs.

«Nous tiendrons également compte de l’impact des différents secteurs sur l’économie provinciale.»

Durant la reprise, les employeurs devraient considérer laisser leur personnel travailler de la maison lorsque c’est possible, a suggéré le premier ministre.

L’avenir des garderies occupera toutefois une bonne place dans le plan de reprise économique afin de permettre aux parents de retourner au travail le moment venu.

«Nous avons contacté de nombreux propriétaires de garderies et nous avons obtenu une réponse très enthousiaste. Ils souhaitent retourner au travail pour nous aider à trouver une nouvelle normalité», a confié M. Higgs.

En attendant la découverte d’un vaccin contre la COVID-19, il est à peu près certain que les entreprises qui auront été autorisées à rouvrir seront appelées à fermer à nouveau leurs portes lors des prochaines vagues de la pandémie, a prévenu M. Higgs.

Il en sera également ainsi pour les mesures comme le confinement et l’éloignement physique, a ajouté la médecin-hygiéniste en chef, Dre Jennifer Russell.

«Il y a la possibilité d’avoir plusieurs vagues. Ça ne sera peut-être pas juste une vague. Il faut être préparé pour des situations comme ça.»

Malgré l’immensité de la tâche à accomplir et les inévitables reculs à prévoir, Blaine Higgs, demeure optimiste.

«Le Nouveau-Brunswick est confronté à une opportunité unique. Si nous sommes agiles et que nous travaillons ensemble, nous pouvons sortir de cette situation encore plus forts qu’auparavant.»

La reprise ralentie par l’aide fédérale

La Prestation fédérale d’urgence versée par Ottawa pour aider les travailleurs qui ont perdu leur emploi en raison de la COVID-19 pourrait nuire à la reprise économique, selon le premier ministre du Nouveau-Brunswick.

Blaine Higgs affirme que de nombreux entrepreneurs craignent que leurs employés refusent de reprendre du service immédiatement parce qu’ils reçoivent déjà un chèque de 2000$ par mois de la part du gouvernement fédéral.

«J’entends beaucoup parler de ça et c’est une préoccupation majeure», a-t-il confié, jeudi.

«Un problème a été créé pour de nombreuses entreprises en instaurant un programme dont les répercussions étaient mal comprises», a dit M. Higgs au sujet de la PCU.

Malgré les conséquences inattendues, les intentions d’Ottawa étaient bonnes, a-t-il ajouté.

Le premier ministre a rappelé que les entrepreneurs peuvent offrir ces emplois à d’autres si leurs travailleurs ne sont pas prêts à les reprendre.

M. Higgs espère toutefois que les Néo-Brunswickois participeront à la reprise économique avec la même vigueur dont ils ont fait preuve jusqu’ici pour lutter contre la COVID-19.

«Nous avons besoin de l’aide de tous et, à ce jour, nous l’avons reçue. Nous avons besoin de tout le monde. Si vous êtes à la maison et que vous pouvez travailler, il y va y avoir des emplois et nous aurons besoin de votre aide.»