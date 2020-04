Journal d’une confinée: intégrer l’art à sa vie en confinement

L’art fait partie du quotidien de la vie de Mélanie Parent depuis des années. Aujourd’hui artiste en confinement, elle a décidé d’intégrer ses connaissances à son quotidien en s’amusant avec ses enfants tout en donnant quelques idées à la population.

Avoir du temps devant soi…

On pourrait penser que d’être confiné à sa résidence est un cadeau tombé du ciel pour un artiste. Mais ce n’est pas nécessairement le cas, surtout avec une jeune famille à la maison et une jeune entreprise fraîchement démarrée.

Quelques mois avant le début de la pandémie, l’artiste-peintre Mélanie Parent s’est lancé dans une grande aventure en ouvrant Circolo, une galerie d’art qui sert aussi de lieu de rencontre pour différentes activités d’ordre culturel (ateliers, spectacles, conférences, etc.). Puisqu’il s’agit d’un lieu largement dédié aux rassemblements – et que l’art n’est pas encore considéré comme un besoin essentiel –, la galerie a dû fermer ses portes temporairement en raison de la pandémie de la COVID-19.

Mais sa propriétaire, elle, n’a pas cessé d’être active. Depuis le début du confinement, elle profite de l’occasion pour partager sa passion à la radio et sur le web, des idées d’activités artistiques à faire en famille.

«C’est un petit projet bien simple pour me changer les idées», explique Mme Parent.

«J’ai toujours trouvé important de développer sa créativité et là, justement, on a un moment pour le faire. L’idée n’est pas de faire en sorte que tout le monde ressorte du confinement en artiste peintre ou en sculpteur, mais bien d’avoir du plaisir au travers l’art. C’est une occasion de faire ce travail sur soi, de connecter ou reconnecter avec l’art, mais aussi de faire de petits projets en famille», ajoute-t-elle.

Avec un conjoint également peintre, l’art est définitivement bien présent dans la maison Cormier-Parent. Les deux jeunes enfants du couple sont donc très bien sensibilisés à l’art sans toutefois être toujours portés à en faire.

«Le défi – et je suis certain que c’est le même avec de nombreux autres parents qui sont à la maison avec leurs enfants, en confinement –, c’est d’emmener les jeunes à lâcher tablettes, la télé et les jeux vidéo afin de faire place à des activités plus créatives», note Mme Parent.

Celle-ci a quand même réussi à donner un petit cours de dessin de quelques heures à son plus vieux. Elle s’est également lancée, avec son plus jeune, dans la fabrication d’un buste d’extraterrestres destiné à décorer sa chambre.

«Avec un peu d’effort, on parvient toujours à connecter sur une forme d’art qui saura intéresser nos jeunes», souligne-t-elle.

Celle-ci prend soin de préciser que l’art dont elle parle ne se limite pas à la peinture. Il peut tout aussi bien être du bricolage, de l’écriture, de la musique…

«L’important c’est de se laisser aller, de conceptualiser un projet, une œuvre. Le confinement nous apporte ce petit temps en surplus que l’on peut consacrer à ce genre d’activité qui est d’autant plus très bonne pour évacuer notre stress», dit-elle.

Au point de vue personnel, le confinement lui permet-il de peindre davantage?

«Pas vraiment plus ni moins en fait, mais ça me permet de réfléchir à plein d’autres projets que j’aimerais réaliser. Mais sinon, je ne peins pas plus qu’en temps normal, ou très peu, même contenu du fait que j’ai en théorie plus de temps devant moi. La dynamique n’est plus la même avec toute la famille à la maison», souligne-t-elle.

Mélanie Parent intègre l’art à son quotidien et ses enfants à son confinement. – Gracieuseté