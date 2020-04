L’industrie de la motoneige a évité le pire

La fermeture hâtive des sentiers de motoneiges en raison de la COVID-19 aura privé les amateurs de quelques belles randonnées. Toutefois, les conséquences auraient pu être bien pires…

Il restait encore au moins trois bonnes semaines à la saison 2019-2020 de motoneiges, sinon plus. Officiellement, celle-ci devait se terminer mercredi dernier, le 15 avril. En raison de la pandémie toutefois, les amateurs ont dû ranger leurs bolides plus tôt, le 22 mars.

«Les pistes étaient belles, les températures bonnes, les touristes au rendez-vous… On s’enlignait pour une saison exceptionnelle, une de nos meilleures depuis des décennies», estime Ross Antworth, directeur général de la Fédération des clubs de motoneiges du Nouveau-Brunswick.

Dans les faits, la fédération croit avoir fracassé un record en terme de vente de permis d’accès à ses sentiers. «Croit» parce que, jusqu’ici, elle n’a pu compiler la totalité des ventes en raison de la fermeture prématurée des clubs. N’empêche, la tendance était à la hausse soutien, M. Antworth.

Mais il y a eu la pandémie et celle-ci a du coup privé les amateurs de près du quart de leur saison.

«On a perdu l’équivalent d’un mois de motoneige, ce qui est quand même considérable. Et ces dernières semaines – les dernières de mars et les premières d’avril – sont parmi celles que les amateurs préfèrent. Il fait généralement moins froid, les journées allongent. Ce sont de belles journées de randonnées qui ont été perdues. C’est donc un coup dur pour l’industrie touristique, surtout celle du nord puisque c’est là où la neige était encore suffisamment en abondance pour permettre de faire de la motoneige plus tardivement», indique le responsable de la fédération.

Ce dernier l’admet, la pandémie aura fort probablement moins d’impact sur son industrie que si elle avait débarqué au pays en début janvier. En ce sens, la motoneige s’en tire mieux que bien d’autres loisirs, notamment ceux estivaux qui n’en sont qu’à leur début.

Pour son organisation, les pertes sont plutôt minimes en soi puisque le gros de la vente de permis est effectué à l’avance. Toutefois, les pertes se chiffres en millions $ pour toute l’industrie qui gravite autour de ce loisir. Restaurants, stations d’essence, hôtels, détaillants d’équipements… Un rapport publié par la fédération en décembre dernier indiquait que la motoneige génère 90,5 millions $. Pas mal pour une activité qui ne dure que quatre mois.

Mais aurait-on pu laisser les sentiers ouverts en imposant certaines conditions? Selon M. Antworth, la décision de fermer les sentiers était la bonne, notamment parce qu’il aurait été très difficile d’empêcher les rassemblements et de limiter les contacts. Ainsi, la fédération a fait comme tous les autres, avaler la pilule en espérant que la prochaine saison sera mieux.

«On n’a pas fermé nos sentiers de gaieté de cœur, mais c’était la seule chose à faire dans les circonstances, le choix le plus responsable. On appuie les efforts de nos élus dans leur combat contre cette pandémie, dans leur décision d’imposer cette mesure d’urgence. C’est certain que plusieurs motoneigistes étaient déçus, mais on ne joue pas avec la vie des gens. On préfère fermer plus tôt et voir nos membres en santé la saison prochaine que de contribuer à propager le virus», indique-t-il.

Pour ce qui est de la prochaine campagne de motoneige, le directeur général de la fédération estime qu’il est difficile de tenter un pronostic. La perspective d’une saison écourtée ou perdue ne l’enchante guère, mais celui-ci préfère demeurer réaliste.

«Si le contexte demeure le même à la mi-décembre, je ne vois pas comment nous pourrions ouvrir nos pistes. Ce serait très décevant, mais probablement la solution la plus rationnelle et la plus professionnelle. Nous sommes tous des passionnés de la motoneige, mais l’important avant toute chose c’est la santé et la sécurité de nos proches et de la population. Aucune activité récréative ne devrait avoir priorité sur cela, peu importe la déception que cela pourrait engendrer», estime-t-il, disant vouloir attendre le feu vert des autorités avant de remonter sur sa motoneige.

Difficile pour l’industrie

Si les pertes encourues durant cette saison écourtée sont relativement minimes pour la fédération, elles sont un peu plus importantes pour les amateurs… et carrément catastrophiques pour l’industrie touristique.

À l’hôtel Atlantic Host de Bathurst, la vaste majorité des chambres en mars et avril sont loués par les amateurs de motoneige. Aujourd’hui, l’hôtel est désert. En raison de la COVID-19, celui-ci a fermé ses portes le 23 mars dernier, au lendemain de l’annonce de la fin de saison hâtive de la motoneige.

«C’est dommage, car nous avions quand même connu un chiffre d’affaires décent au cours de l’hiver, bien qu’un peu en deçà de l’an dernier. Mais somme toute, nous étions satisfaits, et ça regardait bien pour les dernières semaines. Mais là, on vient de reculer de beaucoup», explique le propriétaire des lieux, Keith DeGrace.

La fermeture de son établissement a entraîné la mise à pied temporaire de ses 58 employés, probablement le geste le plus difficile qu’il ait eu à poser depuis longtemps. Puisque son hôtel est inoccupé, il en profite pour effectuer des rénovations en toute tranquillité. Il ne peut toutefois s’empêcher de regarder vers l’avant, vers les mois difficiles qui s’annoncent.

«L’hiver, le gros de la clientèle c’est surtout la motoneige avec un peu d’autres sports d’hiver, comme le ski de fond. Mais l’été c’est très occupé et là, on se demande bien ce qui nous attend. Personne ne sait quand les choses reviendront un tant soit peu à la normale, donc on s’attend à un restant d’année vraiment difficile. Cela dit, nous avons eu de bonnes et de mauvaises années par le passé. Nous sommes des gens très résilients dans les maritimes, on va passer au travers celle-ci», estime l’homme d’affaire.