Vendue! Les agents immobiliers toujours à l’œuvre

Des maisons et des blocs d’appartements continuent de changer de mains pendant la pandémie. Les bonnes vieilles visites en personne ont cependant été remplacées par FaceTime, distanciation physique oblige. L’Acadie Nouvelle en a parlé à deux agents immobiliers néo-brunswickois.

Janelle Comeau craignait le pire lorsque la pandémie a atteint le Nouveau-Brunswick.

Cette agente immobilière de Caraquet s’attendait à ce que le marché soit complètement paralysé et que les acheteurs disparaissent. Ce n’est pas tout à fait ce qui s’est passé.

«C’est drôle à dire, mais ça continue. Je suis agréablement surprise. (…) J’ai eu quatre offres en deux semaines. Je pensais n’en avoir aucune pendant quatre mois, donc ça m’encourage», confie-t-elle en entrevue téléphonique.

Son travail a tout de même beaucoup changé depuis que la COVID-19 a forcé les autorités à imposer des mesures de distanciation et de confinement.

Elle n’organise plus de visites en personne dans des maisons habitées. Dans le cas des logements inhabités, elle le fait, mais reste à l’extérieur pendant que les acheteurs potentiels font leur tour.

La bonne nouvelle pour Janelle Comeau, c’est qu’elle a d’autres cordes à son arc. À la fin de 2019, elle s’est procuré une caméra permettant de faire des visites en trois dimensions. L’achat de l’appareil dernier cri n’aurait pas pu mieux tomber.

«Tu as carrément l’impression de te promener dans la maison. Ça donne un peu une idée de ce dont cela à l’air», dit-elle.

Et ça semble fonctionner jusqu’à maintenant. «Je suis justement en train de vendre une maison qui est habitée. Les acheteurs, c’est un couple de l’Ontario. Évidemment, ils ne peuvent pas traverser les frontières pour venir la visiter. Ils ont fait une offre conditionnelle à ce qu’ils voient la maison d’ici le 1er juillet.»

Elle raconte que le confinement et l’utilisation des nouvelles technologies ont beaucoup réduit le va-et-vient et les déplacements. Qui sait, ce changement sera peut-être plus permanent qu’on le pense.

«Cette situation va nous faire développer de nouvelles pratiques de travail. Ça, c’est sûr. Des fois on peut se déplacer vingt fois pour vendre une maison. Mais finalement, peut-être que nos déplacements vont être diminués et qu’on va être plus efficaces dans notre travail.»

Le téléphone de Pierre Basque ne dérougit pas

L’agent immobilier Pierre Basque, de Dieppe, travaille lui aussi pas mal malgré la pandémie.

Ce spécialiste des multilogements – des propriétés comptant plusieurs appartements – est même plus occupé qu’à l’habitude.

«Dans les deux dernières semaines, je pense que j’ai eu plus d’appels que dans les deux derniers mois.»

La plupart des acheteurs potentiels qui le contactent sont des investisseurs de l’extérieur du Nouveau-Brunswick. Toronto, Montréal, Vancouver, Halifax; ils viennent des grands centres et veulent acheter des blocs abordables.

Pierre Basque raconte un appel qu’il a reçu il y a deux semaines, d’un homme d’affaires de Toronto. Propriétaire de plusieurs entreprises et patron de centaines d’employés, il a découvert le marché immobilier de Moncton un peu par hasard.

C’est qu’avec la grande volatilité des marchés ces derniers temps, il s’est mis en quête d’investissements moins risqués.

«Son conseiller financier lui a dit “écoute, va te chercher de l’immobilier le plus vite possible.” Il a commencé à regarder à Toronto, mais ce n’était pas achetable. Ça fait qu’il a commencé à regarder au Nouveau-Brunswick parce qu’il a réalisé que l’argent est plus sécuritaire dans l’immobilier.»

À l’instar de Janelle Comeau, Pierre Basque a dû adapter ses pratiques pour ne pas enfreindre les règles en matière de distanciation physique.

«Je ne vais pas physiquement dans les propriétés que je liste. On essaie de faire le mieux possible, soit par FaceTime ou par vidéo.»

Il ne s’agit pas d’outils qui lui étaient inconnus, puisqu’il travaillait déjà (et continue de travailler) avec des investisseurs qui ne demeurent pas dans la région. De plus, rappelle-t-il, on ne magasine pas un bloc comme une maison.

«Une maison, c’est beaucoup plus une question de sentiments, c’est familial. Les gens se demandent s’ils vont l’aimer, s’ils aiment le quartier.»

«Très souvent – et c’était le cas avant la crise –, les investisseurs vont faire des offres basées sur les chiffres qu’ils ont reçus, les revenus, les dépenses, etc.»