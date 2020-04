COVID-19: Ottawa accorde 62,5 millions $ à l’industrie des fruits de mer

Le secteur canadien de la transformation du poisson et des fruits de mer recevra 62,5 millions $ du gouvernement fédéral pour faire face aux défis liés à la pandémie du coronavirus.

La ministre des Pêches, des Océans, Bernadette Jordan, a annoncé cette nouvelle aide financière samedi. Le nouveau Fonds canadien pour la stabilisation des produits de la mer aidera les entreprises à:

accéder à un financement à court terme pour payer les frais d’entretien et d’inventaire,

améliorer la capacité de stockage des produits invendus,

se conformer aux nouvelles mesures de santé et de sécurité des travailleurs,

soutenir les nouvelles technologies de fabrication, d’automatisation visant à améliorer la productivité et la qualité des produits finis de la mer,

adapter les produits pour répondre à l’évolution des besoins et aux nouvelles demandes du marché.

«Cet investissement contribuera à assurer la résilience du système alimentaire, en permettant au secteur canadien de la transformation du poisson et des fruits de mer de transformer, stocker, emballer, et distribuer de manière sûre et efficace des produits de la mer sains et de haute qualité, provenant de nos pêcheurs et de nos aquaculteurs, jusque dans l’assiette des Canadiens», a indiqué la ministre.

Le fonds sera administré par l’Agence de promotion économique du Canada atlantique, Développement économique Canada pour les régions du Québec, et Diversification de l’économie de l’Ouest Canada. De plus amples détails sur la façon dont les transformateurs de produits de la mer peuvent demander de l’aide, et le moment où ils peuvent le faire, seront confirmés à une date ultérieure.