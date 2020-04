COVID-19: Six autres décès en Nouvelle-Écosse

Six autres décès liés à la COVID-19 ont été rapportés en Nouvelle-Écosse, faisant passer le total à 22.

Cinq décès sont survenus dans la résidence de soins de longue durée Northwood, dans la région municipale de Halifax. L’autre victime est un octogénaire de l’ouest de la province souffrant de conditions médicales sous-jacentes.

Les autorités ont rapporté 15 nouveaux cas de la COVID-19, gonflant le total dans la province à 865 cas confirmés.

On retrouve 10 résidences de soins de longue durée avec licence ou établissements pour personnes âgées non licenciés affectés par des cas de la COVID-19 en Nouvelle-Écosse. Dans ces établissements, 191 résidents et 90 membres du personnel ont été touchés.

Un total de 412 cas sont considérés comme résolus.

Du côté de Terre-Neuve-et-Labrador, un nouveau cas confirmé a été rapporté, faisant passer le total dans la province à 257.

Selon les statistiques, 52 % des cas ont atteint des femmes et 48 % des hommes.

Trois décès liés à la COVID-19 ont été rapportés jusqu’ici dans la province.

Cinq personnes sont toujours hospitalisées, dont deux aux soins intensifs.

Les autorités ont indiqué que 208 personnes se sont remises de la maladie.