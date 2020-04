Le Festival acadien 2020 de Caraquet est annulé

La 58e édition du Festival acadien de Caraquet, qui devait avoir lieu du 5 au 15 août prochain, est annulé en raison des contraintes imposées par la pandémie de la COVID-19.

«Cependant, un comité est déjà au travail pour explorer de nouvelles avenues pour présenter et promouvoir les talents de nos artistes acadiens cet été», a indiqué la direction dans un communiqué de presse envoyé au médias samedi après-midi.

«Bien qu’aucune programmation virtuelle ne soit encore déterminée, le comité espère faire rayonner virtuellement le Festival acadien pour l’année 2020. L’équipe de la programmation 2020 travaille également avec les agents d’artistes pour pouvoir remettre les spectacles prévus cet été à l’édition 2021.»

Plus de détails seront transmis dans les prochaines semaines aux détenteurs de billets du spectacle de Patrick Norman et de ceux de Salebarbes et Bois-Joli.