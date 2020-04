Septième journée consécutive sans nouveau cas de COVID-19; aucun patient aux soins intensifs

La Santé publique n’a rapporté aucun nouveau cas de COVID-19 samedi, marquant une semaine exactement sans aucun cas positif.

Il y a 118 cas confirmés au Nouveau-Brunswick, dont 11 cas actifs. À ce jour, 107 personnes se sont rétablies. Quatre patients demeurent hospitalisés, et aucun d’entre eux se trouve à l’unité des soins intensifs.

Les mises à jour et les renseignements les plus récents au sujet des cas confirmés de COVID-19 et les tests en laboratoire au Nouveau-Brunswick sont disponibles en ligne.

La médecin hygiéniste en chef, la Dre Jennifer Russell, a dit qu’elle est heureuse du progrès réalisé au Nouveau-Brunswick, mais que la province ne doit pas relâcher sa vigilance.

«Nous voulons que chaque jour soit comme aujourd’hui, sans aucun cas positif, a dit la Dre Russell. Ça fait maintenant une semaine, et j’espère que nous allons poursuivre cette tendance.»

Les gens devraient porter des masques non médicaux, également appelés masques artisanaux, lorsque la distanciation physique ne peut être possible, comme à l’épicerie ou à la pharmacie.

«Certains magasins ont indiqué qu’ils peuvent exiger que leurs clients portent un masque artisanal, alors il est bon d’en avoir un avec soi, a dit la Dre Russell. Assurez-vous que le masque est propre et sec, et il ne faut pas le toucher lorsque vous le portez. Lavez-le après l’avoir utilisé et ne le partagez pas avec les autres.»

Le premier ministre, Blaine Higgs, a dit que la phase de rétablissement, qui a commencé vendredi, ne devrait pas être prise à la légère.

«Nous entrouvrons la porte et nous voulons continuer à réduire les restrictions, a dit M. Higgs. Cependant, nous devons être vigilants pendant cette phase et suivre les directives de la Santé publique. Autrement, nous devrons ramener les restrictions plus sévères.»